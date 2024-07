La reina estadounidense del pop Lady Gaga interpretó "Mon truc en plumes" de Zizi Jeanmaire, canción emblemática del music-hall francés, este viernes en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París-2024.

Lady Gaga ya había cantado en francés "La vie en rose", un clásico de Edith Piaf, en la película "Ha nacido una estrella" en 2018.

"Aunque no soy una artista francesa, siempre he sentido una conexión muy especial con los franceses y cantando en francés", continuó Lady Gaga.

I feel so completely grateful to have been asked to open the Paris @Olympics 2024 this year. I am also humbled to be asked by the Olympics organizing committee to sing such a special French song—a song to honor the French people and their tremendous history of art, music, and… pic.twitter.com/FMNyiosHUR