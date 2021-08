Lágrimas y violencia: la entrenadora de pentatlón expulsada de Tokio 2020 por golpear a un caballo

Incapaz de poner en orden al animal la ganadora del oro en los mundiales de 2012 y 2017 derramó lágrimas ante la impotencia de no poder concluir la prueba debido a la negativa del caballo para saltar obstáculos dejándola en el trigésimo primer lugar.

“La entrenadora Kim Raisner (ALE) queda descalificada de Tokio 2020“, refirió la cuenta de la propia federación en redes sociales sobre el curioso incidente.

“Hemos revisado una grabación que muestra a Raisner golpeando a Saint Boy”, oficializaron en su sitio oficial al tiempo que reconocieron también que tras el inusual número de negativas y caídas se procedería a la revisión de la disciplina para el futuro.

Varios fueron los participantes que experimentaron dificultades similares a los que tuvo la competidora de 31 años. Entre ellos el nacional Charles Fernández que nos dejó una gran lección de vida al expresar que siempre que esta te derriba debes levantarte.

Por su parte, Saint Boy se encuentra en la prefectura de Shiga junto a sus dueños en el Minakuchi Riding Club quienes comentaron que “tiene buena salud, aunque está cansado por la competencia”.

