El jueves 20 de junio comenzó en Estados Unidos una nueva edición de Copa América, en la que contará con varios jugadores estelares, como Lionel Messi, Vinicius Júnior, Darwin Núñez, Luis Díaz, Christian Pulisic, entre otros.

La Copa América ha visto pasar a grandes figuras mundiales levantando el trofeo, pero no todos los mejores del continente han podido alzarse con la gloria. En esta ocasión, se repasa a las estrellas que nunca pudieron tener un título de Copa América en sus manos.

Disputó tres ediciones de Copa América (1979, 1987 y 1989) marcó 3 goles y lo más cerca que estuvo fue quedando en la tercera plaza en 1989 sin ganar un partido en la fase final.

Jugó cinco ediciones (1987, 1989, 1991, 1993 y 1995), hizo 2 goles y quedó en tercer lugar en tres ocasiones.

Estuvo guardando la valla guaraní en tres oportunidades (1991, 1993 y 1997) llegó a cuartos de final en dos ediciones, 1993 cayó ante Ecuador y en 1997 contra Brasil, además marcó un gol.

3 - Solo tres arqueros han convertido goles en la Copa América: René Higuita 🇨🇴(1989 vs 🇻🇪), Erwin Ramírez 🇪🇨(1991 vs 🇧🇴) y José Luis Chilavert 🇵🇾(1997 vs 🇦🇷). Pioneros. pic.twitter.com/dtvb4bPVFZ