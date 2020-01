LeBron James ya es el tercer máximo encestador en la historia de la NBA

James, que jugó de visitante con los Lakers el partido de liga ante los Sixers de Filadelfia, logró anotar canasta de dos puntos cuando faltaban 7:22 minutos del tercer periodo y llegó a los 18 que necesitaba para superar la marca de Bryant (33.643).

El alero estrella de los Lakers lo hizo con una penetración perfecta tras recibir asistencia de su nuevo compañero esta temporada el pívot Anthony Davis.

El vídeo del campo de inmediato dio a conocer la marca conseguida por James y los seguidores de los Sixers, puestos de pie, le tributaron una gran ovación, mientras la estrella de los Lakers se iba a un tiempo muerto para darles la mano con sus compañeros.

En el momento que James consiguió la canasta de la nueva marca, los Lakers estaban abajo en el marcador con una desventaja de 20 puntos (74-54), que no pusieron superar y al final perdieron por 108-91.

Continuing to move the game forward @KingJames . Much respect my brother 💪🏾 #33644

Aunque James intentó superar la marca en la primera parte al final no lo pudo conseguir tras quedarse con 14 puntos, incluidos seis en el cuarto inicial, después que falló un tiro desde fuera del perímetro con menos de dos minutos por jugarse en el segundo cuarto.

James concluyó el partido histórico como líder de los Lakers al conseguir 29 puntos que ponen la nueva marca en 33.655, además de capturar siete rebotes -defensivos- y repartir ocho asistencias en 35 minutos que vio acción.

El ganador de cuatro premios de Jugador Más Valioso (MVP) de la liga completó un ascenso metódicamente estudiado en la lista de los mejores encestadores de todos los tiempos, dejando atrás en el camino a grandes legendarios en la historia de la NBA.

James se encargó en el 2017 de superar al expívot de los Lakers, Shaquille O’Neal, el autoproclamado “Most Dominant Ever” y al siguiente, en el 2018, hizo lo propio con el legendario Wilt Chamberlain, el único que consiguió en un partido llegar a los 100 puntos.

Entonces, en el 2019 se encargó de desbancar también en la lista de los máximos encestadores a otro legendario como Michael Jordan, en la lucha que mantiene por definir el título de quien de los dos es el mejor de todos los tiempos.

Este sábado, James viajó a la ciudad de Filadelfia, donde nació Bryant, el jugador que le precedió en los Lakers como la superestrella, y con la necesidad de conseguir 18 puntos para superarlo en el tercer lugar de la lista de todos los tiempos de los encestadores y eso fue lo que consiguió.

With this bucket, @KingJames moved into 3rd on the all-time SCORING list! #PhantomCam pic.twitter.com/AOsrsYDi7R

— NBA (@NBA) January 26, 2020