Lewis Hamilton logra la pole en el Gran Premio de Gran Bretaña de F1

El piloto de Mercedes firmó un tiempo de 1:24.303 -nuevo récord del trazado- en la tercera ronda de calificación y certificó su séptima ‘pole’ en un escenario donde ganó en seis ocasiones y donde apunta a un séptimo triunfo.

Hamilton batió a su compañero de equipo, el finlandés Valtteri Bottas, y al holandés Max Verstappen (Red Bull), que saldrá tercero. Por su parte, el español Carlos Sainz partirá desde la séptima plaza con su McLaren.

“Conseguir la ‘pole’ no ha sido fácil”, dijo el británico, seis veces campeón del mundo de Fórmula Uno.

“La clasificación depende mucho de la confianza. Yo tuve problemas en el primer sector, vuelta tras vuelta, pero he sabido mantener la compostura. La Q3 ha empezado bien. Nunca me acostumbro a esto”, apuntó tras conseguir su ‘pole’ número 91 y la octava consecutiva para Mercedes en Silverstone.

Hamilton dedicó asimismo algunas palabras al público, ausente en este Gran Premio de Gran Bretaña por la pandemia de coronavirus. “Hoy el circuito está vacío, cuando normalmente oyes las sirenas, ves las banderas y el ambiente es increíble. Cuando sales del coche, hay una energía distinta. Los echamos de menos”, continuó.

Pole No. 7️⃣ at Silverstone ✅

New track record ✅@LewisHamilton was a class apart in qualifying 👏#BritishGP 🇬🇧 @pirellisport pic.twitter.com/v79KGE9rzm

— Formula 1 (@F1) August 1, 2020