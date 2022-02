Los Rams conquistan el segundo Super Bowl de su historia

Con este triunfo Sean McVay, 36 años recién cumplidos, ahora es el entrenador más joven en obtener el trofeo Vince Lombardi.

Ese honor pertenecía a Mike Tomlin, quien con los Steelers lo hizo en el Super Bowl XLIII cuando contaba con 36 años 11 meses.

Matthew Stafford pasó para 283 yardas, tres pases de TD y dos intercepciones. En los Bengals, Joe Burrow, logró 263 yardas, una anotación y fue capturado siete veces.

Los Rams fracasaron en la primera ofensiva del juego cuando Trey Hendrickson superó a Andrew Whitworth y capturó a Sttaford. La defensiva de Los Angeles respondió con fuerza; detuvo en cuarta oportunidad y una al ataque de Cincinnati.

Stafford se repuso de inmediato y en su siguiente serie llevó a su equipo a través de 50 yardas para culminar la su ofensiva con un pase de anotación para Odell Beckham y ponerse arriba 7-0.

Los Bengals respondieron con Evan McPherson, quien conectó su gol de campo número 13 consecutivo en los playoffs para acercarse 7-3.

En el segundo cuarto Los Angeles volvieron a arrastrar a la defensiva de los Bengals a lo largo de 75 yardas que acabó con un nuevo pase de anotación para el ganador de la triple corona, líder en recepciones, yardas y Touchdown en la temporada; Cooper Kupp, 13-3.

El ataque del equipo de Zac Taylor respondió con una larga ofensiva de 14 jugadas que coronó con una jugada de engaño en la que Joe Mixon en vez de correr pasó el balón a Tee Higgins, 13-10.

Cincinnati regresó encendido a la segunda mitad y en la primera jugada del tercer cuarto Tee Higgins superó al esquinero Jalen Ramsey, atrapó el pase de Burrow y dio la vuelta al marcador 13-17.

La defensiva de los Bengals mantuvo el momento del partido con una intercepción en la primera serie de los Rams en un pase que rebotó en las manos de Ben Skowronek que atrapó Chidobe Awuzie, error que la ofensiva aprovechó con otro gol de campo, 13-20.

Los Angeles recortaron la distancia con una patada de Matt Gay a la mitad del tercer periodo, 16-20.

En el último periodo, con menos de dos minutos por jugar los Rams retomaron la ventaja 23-20 con el tercer pase de anotación de Stafford, lo atrapó Cooper Kupp para sellar la victoria.

Los Rams han jugado cinco veces por el campeonato de la NFL; ganaron el Super Bowl XXXIV a Titans y ahora el LVI. Perdieron la edición XIV ante Steelers, y el XXXVI y el LIII contra Patriots.

THE HEAVYWEIGHT CHAMPIONS OF THE WORLD! pic.twitter.com/0KPNtypB4R — Los Angeles Rams (@RamsNFL) February 14, 2022

Los Rams se coronaron en su hogar, el SoFi Stadium, ubicado en Inglewood, California, lo que los convierte en el segundo equipo de la NFL que levanta el trofeo Lombardi en casa.

Los primeros en lograrlo fueron los Tampa Bay Buccaneers en su hogar, el Raymond James Stadium, donde vencieron en el Super Bowl LV a los Kansas City Chiefs el año pasado.

Cincinnati acumuló su tercer Super Bowl perdido; cayó en las ediciones XVI, en 1982, y XXIII, en 1989, ante los San Francisco 49ers.