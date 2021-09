Medvedev gana el US Open impidiendo que Djokovic complete el Grand Slam

Con esta inesperada derrota, Djokovic tampoco pudo superar a Roger Federer y Rafa Nadal en la carrera por el mayor número de títulos de Grand Slam, todos ellos empatados a 20.

El número uno mundial fue incapaz de superar la presión y ansiedad del momento, frente a un poderoso rival hambriento por alcanzar su primer título de Grand Slam y con cinco horas menos de juego en sus piernas.

Al ver que se le escapaba el partido más importante de su vida, Djokovic pagó su frustración rompiendo una raqueta en el segundo set pero, zanjada la derrota, terminó reconociendo y abrazando en la red a Medvedev.

El serbio, de 34 años, sumaba este año 27 victorias seguidas en torneos de Grand Slam, que le valieron para alzar el Abierto de Australia, Roland Garros y Wimbledon.

Con una victoria ante Medvedev hubiera completado el segundo Grand Slam de la era Open (1968) tras el del australiano Rod Laver, quien estaba presente el domingo en Flushing Meadows.

Entre los más de 20,000 espectadores que acudieron a presenciar la hazaña también había celebridades como los actores Brad Pitt y Bradley Cooper.

El último obstáculo de Djokovic era Medvedev, un jugador que había perdido sus dos finales anteriores de Grand Slam, una de ellas ante Djokovic en el Abierto de Australia en tres rápidos sets.

El domingo, sin embargo, el tenista de Moscú aprovechó su espectacular servicio y concentración para arruinar la gesta de Djokovic.

Medvedev es el tercer tenista masculino ruso en alzar un título de Grand Slam y el primero desde Marat Safin en el Abierto de Australia de 2005.

– Frustrado ante exhibición –

En medio de una enorme ovación, como pocas ha recibido en Flushing Meadows, Djokovic saltó a la pista con semblante relajado pero arrancó con un tenis frío y errático.

En el primer juego el serbio perdió el servicio y en el tercero, acumulando ya ocho errores no forzados, tuvo que salvar dos pelotas de quiebre para acercarse 2-1 gracias a dos ‘aces’.

El número uno, falto de chispa, se apertrechaba tras su servicio para no descolgarse de Medvedev, que avanzaba con autoridad hacia la captura del primer set, que se embolsó con un último juego de dos ‘aces’.

Por quinto partido consecutivo, Djokovic se veía con una desventaja de una manga y la necesidad de reaccionar.

‘Nole’ tuvo en el segundo juego tres pelotas de quiebre pero el cañón ruso no se lo permitió.

El público trataba de darle energía al serbio, que mostraba crecientes signos de tensión.

Con ventaja 2-1 desperdició dos pelotas de ruptura y lo pagó golpeando con furia la raqueta contra la pista hasta destrozarla.

Al siguiente juego Medvedev logró su quiebre y ya no soltó su ventaja hasta quedarse con el segundo set sumando entonces 12 ‘aces’, por cinco de Djokovic.

El ‘lobo de Belgrado’ había remontado dos sets en otra final este año, frente a Stefanos Tsitsipas en Roland Garros, pero esta vez no llegó a mostrar su mejor versión y Medvedev mantuvo el dominio absoluto del juego.

Djokovic había prometido que lucharía por este triunfo como si fuera el último partido de su vida, pero terminó varios puntos caminando y siguiendo la pelota con la mirada.

El serbio alcanzó a salvar una pelota de partido y logró un último quiebre con el que se acercó 5-4.

Sentado en el descanso, ‘Nole’ sonrió por única vez en la noche llevándose la mano al corazón para agradecer el apoyo del público.

Medvedev tenía una segunda oportunidad para evitar cualquier posibilidad de un nuevo milagro de Djokovic y selló el triunfo con su servicio.

La histórica caída de Djokovic fue un segundo terremoto en el US Open después de la victoria en mujeres de Emma Raducanu, que a sus 18 años es la primera campeona de Grand Slam partiendo desde la fase de clasificación.