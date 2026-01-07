NFL: ¿Cuándo y dónde se juega el Super Bowl 2026? Estos son los duelos de la ronda de comodines

La temporada 2025-2026 de la NFL ha llegado a su punto más crítico y apasionante: la ronda de comodines. Doce equipos lucharán esta semana por mantenerse con vida en la carrera hacia el trofeo Vince Lombardi.

Por su parte dos franquicias ya aseguraron su pase directo a la ronda divisional y disfrutarán de una semana de descanso: Denver Broncos y Seattle Seahawks.

Los equipos que disputarán esta fase son: Los Ángeles Chargers, New England Patriots, Buffalo Bills, Jacksonville Jaguars, Houston Texans, Pittsburgh Steelers, Green Bay Packers, Chicago Bears, San Francisco 49ers, Philadelphia Eagles, Los Ángeles Rams y Carolina Panthers. Todos buscarán dar el golpe sobre la mesa y seguir soñando con el gran escenario.

Todos los caminos conducen a Santa Clara : Este año, el Super Bowl LX (60) se jugará el domingo 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium, casa de los San Francisco 49ers, en Santa Clara, California. El recinto ya albergó el Super Bowl en 2016 y, una década después, vuelve a ser sede del evento deportivo más importante de Estados Unidos.

El Super Bowl no solo define al campeón entre la Conferencia Americana (AFC) y la Conferencia Nacional (NFC), sino que se ha convertido en un espectáculo global.

Además del duelo por la gloria, millones de espectadores esperan el tradicional espectáculo del medio tiempo, que este año contará con artistas de talla mundial, entre ellos Bad Bunny.

¿Cuándo y dónde se jugará el Super Bowl LX?

