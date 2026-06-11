¿Para relajarse? El curioso entrenamiento de México previo a su debut contra Sudáfrica en el Mundial 2026

Deporte Internacional

¿Para relajarse? El curioso entrenamiento de México previo a su debut contra Sudáfrica en el Mundial 2026

Previo a su debut mundialista contra Sudáfrica, la selección de México sorprendió a todos con un peculiar entrenamiento son balón de fútbol.

|

time-clock

Entrenamiento de la selección de México

Jugadores de México entrenan este miércoles, en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Fútbol en Ciudad de México. (Foto Prensa Libre: EFE)

La selección de México, liderada por Javier "el Vasco" Aguirre, está preparada para debutar en el Mundial 2026 este 11 de junio, en el partido inaugural contra Sudáfrica.

Se trata de la tercera vez que México es sede de la competición más importante del futbol. Además de su compromiso de este jueves, la selección de "el Vasco" deberá enfrentarse en el Grupo A a Corea del Sur y la República Checa.

Previo a su debut mundialista, la selección de México llamó la atención en su último entrenamiento debido a un cambio curioso y poco convencional.

Varias imágenes publicadas en redes sociales muestran a los jugadores mexicanos entrenando sin una pelota de futbol, pero sí con una pequeña canasta y pelotas de plástico mientras practicaban basquetbol y voleibol.

LECTURAS RELACIONADAS

AME1261. BARRANQUILLA (COLOMBIA), 18/02/2025.- Una seguidora de la cantante colombiana Shakira, conocida como Shakibecca, esperala llegada de la cantante llega este martes al aeropuerto Ernesto Cortissoz en Barranquilla (Colombia). Shakira se presentará en su natal Barranquilla los próximos 20 y 21 de febrero y para recibir a su hija más ilustre esta ciudad colombiana se preparó con un 'Shakiverso' al aire libre, un recorrido por la carrera musical de 'La Loba'. EFE/ Aleidys Coll

¿Shakibecca podría ser sancionada? La imitadora de Shakira genera debate tras su presentación en el FanPort

chevron-right
Durante la velada musical en Guatemala, Alejandro Fernández evidencia orgullo por la música ranchera y popular mexicana. La imagen es de mayo 2026 y el artista estará en la inauguración del Mundial. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

Alejandro Fernández interpretará el himno nacional de México en la inauguración del Mundial 2026: lo que se sabe de su participación

chevron-right

La idea de este entrenamiento, según medios como TUDN, es que los jugadores puedan relajarse y liberar tensión antes de su importante compromiso en el Mundial 2026.

Los medios señalaron que la táctica del "Vasco" es priorizar la salud mental de los jugadores y evitar que el nerviosismo se apodere de ellos.

Se espera que el partido inaugural del Mundial 2026 inicie este jueves a las 13 horas de Guatemala, cuando también habrá un espectáculo musical protagonizado por artistas como Shakira.

No será el único partido inaugural del Mundial, ya que, al ser tres los países anfitriones de la competición, Estados Unidos se enfrentará a Paraguay, mientras que Canadá jugará contra Bosnia y Herzegovina.

Lea también: EN VIVO | Ceremonia inaugural del Mundial 2026: siga aquí el minuto a minuto





ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

Lee más artículos de Pavel Arellano

ARCHIVADO EN:

Audiencias EE.UU. Copa Mundial 2026 Deportes para hispanos  México Mundial 2026 Mundial 2026 Viral Selección de México 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM