¿Para relajarse? El curioso entrenamiento de México previo a su debut contra Sudáfrica en el Mundial 2026

La selección de México, liderada por Javier "el Vasco" Aguirre, está preparada para debutar en el Mundial 2026 este 11 de junio, en el partido inaugural contra Sudáfrica.

Se trata de la tercera vez que México es sede de la competición más importante del futbol. Además de su compromiso de este jueves, la selección de "el Vasco" deberá enfrentarse en el Grupo A a Corea del Sur y la República Checa.

Previo a su debut mundialista, la selección de México llamó la atención en su último entrenamiento debido a un cambio curioso y poco convencional.

Varias imágenes publicadas en redes sociales muestran a los jugadores mexicanos entrenando sin una pelota de futbol, pero sí con una pequeña canasta y pelotas de plástico mientras practicaban basquetbol y voleibol.

La idea de este entrenamiento, según medios como TUDN, es que los jugadores puedan relajarse y liberar tensión antes de su importante compromiso en el Mundial 2026.

#FIFAWorldCup | Buen ambiente en el último entrenamiento de México 🇲🇽 previo a su debut en la Copa del Mundo.



El conjunto azteca cerró su preparación en un ambiente distendido antes de enfrentar a Sudáfrica 🇿🇦 en su primer partido del torneo.#MundialDTUSA #México pic.twitter.com/uZfr9I5HQF — Deporte Total USA (@deportetotalusa) June 10, 2026

Los medios señalaron que la táctica del "Vasco" es priorizar la salud mental de los jugadores y evitar que el nerviosismo se apodere de ellos.

Se espera que el partido inaugural del Mundial 2026 inicie este jueves a las 13 horas de Guatemala, cuando también habrá un espectáculo musical protagonizado por artistas como Shakira.

La dinámica de hoy en el entrenamiento de México 🇲🇽 pic.twitter.com/HJik7Lr0WD — San Cadilla El Norte (@SancadillaNorte) June 10, 2026

No será el único partido inaugural del Mundial, ya que, al ser tres los países anfitriones de la competición, Estados Unidos se enfrentará a Paraguay, mientras que Canadá jugará contra Bosnia y Herzegovina.

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