Uno de los combates más esperados en los últimos meses era el que iba a enfrentar a Mike Tyson y Jake Paul. La leyenda del deporte se iba a ver las caras con el youtuber este sábado 20 de julio, pero finalmente eso no sucederá debido a una urgencia médica que sufrió Iron Mike.

“Sintió náuseas y mareos debido a un brote de úlcera 30 minutos antes del aterrizaje”, explicó el representante de Tyson en su momento cuando finalmente se suspendió el combate en mayo. De esta manera, la decisión que se tomó fue la de postergar el evento para noviembre y si todo va bien, será antes de fin de año el momento en el que ambos se calcen los guantes.

“Lamentablemente, Jake Paul y Mike Tyson no se enfrentarán el 20 de julio como estaba previsto. El reciente brote de úlcera de Tyson ha limitado su capacidad para entrenar plenamente durante las próximas semanas“, explicaron con desilusión desde la plataforma Netflix, quien iba a ser la encargada de transmitir el evento. Ahora, la lucha entre Paul y Perry podrá ser vista a través de DAZN.

Ahora, tras el triunfo de Paul ante Mike Perry, todo esto se vuelve a reflotar porque ya hay fecha confirmada para el encuentro entre Tyson y Jake.

La fecha elegida para el combate es el 15 de noviembre del presente año; ese viernes será el momento de la pelea tan esperada; porque será la oportunidad de ver una vez más a alguien que marcó la vida de muchas personas y de una generación entera.

No falta tanto para esa cita, cuatro meses aproximadamente, por lo que Mike Tyson ya se está preparando, mientras que Paul llega con el rodaje suficiente tras esta victoria ante Perry.

El youtuber, ahora luchador cuando empezó llegó a ganar 6 peleas consecutivas pero tiene una derrota ante Tommy Fury en febrero del 2023; posterior a eso encadenó tres victorias más, sumando 9 victorias, 6 por nocaut y una derrota.

new date for paul vs tyson ‼️ NOVEMBER 15, live on netflix #PaulTyson pic.twitter.com/RguqcG2TIO