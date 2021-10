Quartararo hace historia como primer campeón francés de MotoGP

Quartararo tiene pues ya en sus manos el casco dorado que le acredita como campeón del mundo.

El boxes el piloto galo recibió las felicitaciones por parte de sus rivales, entre ellos el español Marc Márquez, ganador de la carrera este domingo, y del desafortunado Bagnaia.

“No puedo creerlo, me cuesta hablar, es una locura, es un momento muy bueno que hay que saborear”, declaró al borde de las lágrimas.

Para Quartararo, la consagración llega en su tercera temporada en MotoGP, la primera con la escudería Yamaha, luego de dos años en el equipo satélite Yamaha-SRT.

De 16 Grandes Premios disputados en 2021, subió a 10 podios, de los que 5 fueron victorias, y logró 5 ‘pole positions’.

Después de unos pasos discretos por Moto3 en 2015 y 2016 (2 podios y 2 poles), y por Moto2 en 2017 y 2018 (2 podios, de los que 1 victoria), el joven galo se confirmó un año después en la categoría reina con 7 podios y 6 poles.

Antes de conquistar en 2020 la primera victoria francesa en la categoría reina desde la lograda por Régis Laconi en Valencia en 1999.

En la carrera por el título en esa temporada, y ante la ausencia del favorito español Marc Márquez (Honda), lesionado, Qartararo dejó escapar el título en la parte final de la temporada, exasperado con una moto que estaba por debajo de sus expectativas.

Pero Quartararo aprendió de aquello y en 2021 tuvo como peor resultado un 13º puesto en España en mayo, lastrado por problemas en un brazo en aquel momento.

And now we go live to @FabioQ20 in his World Champion press conference…

😅😅😅#ELD1ABLO 😈 pic.twitter.com/Q4648yRRJF

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 24, 2021