Raptors vencen a diezmados Warriors a pesar de histórica noche de Curry

Fue el tercer partido de la serie final y que se disputó en la casa de los Warriors, pero ni talento de Stephen Curry, quien realizó una histórica exhibición al macar 47 puntos, pudo frenar la ofensiva de los Raptors.

Los canadienses, que dominaron la contienda de principio a fin gracias al juego coral, recuperaron así el factor cancha y se adelantaron 2-1 en la serie.

Los vigentes campeones no pudieron remontar la losa de las bajas de dos de sus tres mayores talentos ofensivos y Curry no fue suficiente para dejar la victoria en casa.

El cuarto partido se disputará el viernes, de nuevo en el Oracle Arena de Oakland.

A new #NBAPlayoffs career-high of 45 points for @StephenCurry30 🔥 pic.twitter.com/lBKKQ1stcT

— Golden State Warriors (@warriors) June 6, 2019