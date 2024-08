El polifacético corredor de 24 años, que es vigente campeón del mundo de lucha contra el crono y fue tercero en la general del último Tour de Francia, superó a los franceses Valentin Madouas, plata, y Christophe Laporte, bronce.

Evenepoel es el primer corredor masculino en la historia que se cuelga la medalla de oro en la prueba en línea y en la contrarreloj en unos mismos Juegos Olímpicos.

No fue en los Campos Elíseos ni con un maillot amarillo a la espalda como es habitual en París cuando la ciudad acoge el final del Tour, pero Evenepoel cumplió los pronósticos.

Evenepoel, que figuraba en la terna de favoritos antes de la salida junto a su compatriota Wout Van Aert y al campeón del mundo neerlandés Mathieu van der Poel (37º y 12º respectivamente), pegó el hachazo a la carrera ya en la parte final del recorrido, por las calles de París, imprimiendo un ritmo infernal en la subida adoquinada de Montmartre ante el que poco pudo hacer Madouas.

El belga tuvo incluso que cambiar de bicicleta delante del Museo del Louvre, a poco más de 3 kilómetros para meta, por un problema mecánico, pero aun así llegó a meta en solitario con más de un minuto sobre el segundo.

Nada más cruzar la meta extendió los brazos, se bajó de su bici, la colocó delante y posó majestuosamente delante de las cámaras como uno de los reyes del ciclismo mundial, con permiso del campeón del Giro y Tour Tadej Pogacar, que no acudió a los Juegos.

La carrera, con 13 repechos de poca entidad y un total de 2.800 metros de desnivel, comenzó con una pronta escapada que llegó a contar con 11 minutos de ventaja, pero que nunca tuvo visos de cristalizar, formada por el ugandés Charles Kagimu, el marroquí Achraf Ed Doghmy, el mauriciano Christopher Rougier-Lagane, el tailandés Thanakhan Chaiyasombat y el ruandés Eric Manizabayo.

El irlandés Ben Healy y el kazajo Alexey Lutsenko probaron suerte dando alcance a los fugados, pero ni Evenepoel ni la armada belga estaban dispuestos a permitir la sorpresa, y finalmente la foto para la historia bajo la Torre Eiffel fue para corredor flamenco.

