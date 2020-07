Se encienden las alarmas en la UFC por el positivo de Burns por coronavirus

Gilbert Burns, el peleador brasileño iba a ser parte de la pelea estelar contra Kamaru Usman ,en la capital de los Emiratos Árabes Unidos, pero no podrá participar tras haber dado positivo por coronavirus junto a su hermano Herbert y su entrenador Greg Jones.

El oriundo de Río De Janeiro estuvo entrenando en el estado de Florida, Estados Unidos y previo a emprender el viaje a Abu Dabi viajó a Las Vegas, para realizar las pruebas médicas, pero le fue imposible tomar el avión junto al resto de luchadores, debido a que dio positivo en las pruebas de covid-19.

I just know God loves me so much, and I just believe and I accept his plans and everything he has for me! 🙏🏾❤️ it’s his time not mine! 🧠💪🏾🙏🏾

— GILBERT BURNS DURINHO (@GilbertDurinho) July 5, 2020