Serena Williams se retira llorando de Wimbledon en primera ronda

La estadounidense, siete veces campeona en la hierba de Londres, que cumplirá 40 años en septiembre, tiró la toalla en el 3-3 del primer set y abandonó la pista entre lágrimas.

Es la primera vez en toda su carrera que Williams pierde en la primera ronda de Wimbledon. Serena Williams lloró en la pista al tener que retirarse de su primer partido de Wimbledon 2021 debido a una lesión.

Williams regresará a su país de Londres con la sensación de que la persigue una maldición que no le permite llegar a los 24 títulos de Grand Slam de la australiana Margaret Court.

Está a un paso de ese récord, desde que ganó el Open de Australia 2017 embarazada. Desde entonces no ha ganado ningún torneo grande.

We're heartbroken for you, Serena.

Our seven-time singles champion is forced to retire from The Championships 2021 through injury#Wimbledon pic.twitter.com/vpcW1UN78s

— Wimbledon (@Wimbledon) June 29, 2021