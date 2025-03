Simeone cuestiona decisión arbitral sobre penalti de Julián Álvarez y dice estar listo para el partido ante el Barcelona

Simeone declaró que se siente “orgulloso y contento” de sus jugadores, a pesar de haber sido eliminados por el Real Madrid en la tanda de penaltis. Además, pidió a los periodistas que levantaran la mano si alguno había visto que Álvarez tocó el balón dos veces en el penalti que fue invalidado.

“¿Usted vio el penalti?”, preguntó el entrenador a un periodista que le consultó sobre la jugada. “Que levante la mano quien haya visto que Julián patea dos veces el balón”, dijo Simeone en la conferencia de prensa posterior al partido. “Nadie la levanta”, resaltó al comprobar que nadie lo hacía.

Sobre la mentalidad con la que afrontaron la tanda de penaltis y cómo la eliminación puede afectar los próximos encuentros, el técnico argentino manifestó que en la plantilla actual “hay muchos jugadores que no estaban en las anteriores”.

“Los jugadores que estaban hoy no estuvieron en las tandas anteriores. No hay que valorar eso. Hicimos un partido muy bueno, competimos de manera increíble. Pudimos anotar el segundo tanto en el partido, llegamos a los penales… Aparentemente el árbitro dice que Julián patea el balón dos veces, pero el balón parece que no se mueve”.

“Estoy orgulloso de mis jugadores porque competimos de manera ejemplar en los dos partidos. Estoy contento porque hay dos formas de irse a dormir: una es cuando no das la talla y no compites, y otra es cuando das todo, juegas y compites de forma admirable. Nosotros hemos competido de forma admirable y es para estar contentos. Es verdad que en la Champions no hemos podido eliminar al Real Madrid nunca, es una realidad, pero seguro que ellos recordarán siempre que hemos sido un rival muy complicado, que siempre les ha costado mucho ganarnos. Me voy perdiendo, pero contento y en paz”, explicó Simeone.

Sobre la repercusión que la eliminación puede tener en el próximo partido ante el Barcelona, manifestó: “Está claro que cuando uno queda fuera no es fácil digerirlo. Tenemos un grandísimo rival el próximo domingo, que seguramente deseaba que hoy llegáramos a prórroga y penaltis. Llegaremos cansados y golpeados, pero hemos competido en esta eliminatoria como hay que competir”.