“Soltate, sé vos”: Así se vivió el backstage de las fotos oficiales de Argentina para el Mundial 2026

La selección de Argentina está preparada para su debut en el Mundial 2026, el próximo 16 de junio, contra Argelia. Aunque existen grandes expectativas sobre el equipo, a nivel interno se observa un ambiente de calma, jovialidad y alegría entre los jugadores.

Esto se ha visto tras una "filtración" del detrás de cámaras de las fotografías oficiales de la Albiceleste por parte de la FIFA, en la que se aprecia el ambiente de compañerismo entre los futbolistas.

La "filtración" se observó en la cuenta de Instagram del futbolista Nicolás Otamendi, donde se muestra la sesión de fotos de los jugadores Thiago Almada y Exequiel Palacios.

Durante la sesión fotográfica, Otamendi acompaña a los jugadores y, entre risas y un ambiente agradable, muestra cómo Almada y Palacios posan de distintas formas para las fotografías oficiales de la FIFA.

"Soltate, sé vos", se escucha decir a Otamendi para animar a Almada a mostrarse más expresivo durante la sesión fotográfica.

Además de ese momento, en redes sociales comenzaron a circular imágenes del detrás de cámaras de las sesiones fotográficas de otros jugadores de Argentina, entre ellos Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Julián Álvarez.

🇦🇷 El divertido back de fotos de la Selección Argentina que compartió Otamendi con Thiago Almada y Exequiel Palacios. pic.twitter.com/GuVskozOan — El Impacto (@elimpactocom) June 11, 2026

En los videos se observa cómo los jugadores no solo ríen entre una toma y otra, sino que también practican distintas poses, dicen sus nombres e incluso juegan con una pelota.

ya salió el backstage de las fotos de la selección argentina EL ESPÍRITU MUNDIALISTA SE APODERÓ DE MI CUERPO pic.twitter.com/VEACM3JtTI — kiki (@ejf249) June 12, 2026

Argentina está por iniciar su travesía mundialista. Además de su debut contra Argelia, el 22 de junio se enfrentará a Austria y el 27 a Jordania.

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