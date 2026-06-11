Un penal fallado: Así fue la inauguración del Mundial 1994, considerada la más “bochornosa” de la historia

La inauguración de un Mundial es, sin duda, uno de los momentos más esperados de toda competición, ya que no solo marca el inicio del torneo más importante del futbol, sino también la presencia de artistas destacados, espectáculos visuales y un ambiente de fiesta y celebración.

Muchos actos inaugurales han quedado en la memoria, como los de Sudáfrica 2010 y Francia 1998. Sin embargo, hay una ceremonia en particular que muchos consideran la más bochornosa de la historia de esta competición.

Se trata del acto inaugural del Mundial de Estados Unidos 1994, protagonizado por la cantante Diana Ross, cuyo momento más recordado fue cuando falló un penal que formaba parte de su presentación.

Todo ocurrió en el Soldier Field de Chicago, ante la mirada de casi 60 mil espectadores, donde se enfrentaban las selecciones de Alemania y Bolivia.

La presentación musical de Ross incluyó la interpretación de su canción "I'm Coming Out". Durante el espectáculo, la cantante, acompañada de otros participantes, corrió hacia una pelota colocada en el punto penal de uno de los lados de la cancha.

La idea original era que, en el momento en que Ross pateara la pelota y anotara el gol, la portería se partiera en dos como parte del espectáculo.

Sin embargo, al ejecutar el disparo, Ross envió la pelota lejos de la portería. No solo falló el gol, sino que protagonizó un momento que causó asombro y humor.

La ceremonia inaugural también estuvo marcada por otros aspectos. Uno de ellos fueron las condiciones climáticas, ya que ese día se registraron más de 38 grados, lo que generó un calor sofocante para el público y los participantes del espectáculo.

Otro factor fue que el público estadounidense, según medios como Clarín, desconocía aspectos básicos del futbol, pues algunos incluso aplaudieron cuando Ross erró el penal.

A pesar del error, Ross continuó con su presentación y dio paso al partido inaugural de aquel Mundial, en el que Alemania venció 1-0 a Bolivia con un gol de Jürgen Klinsmann.

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