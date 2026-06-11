Shakira asegura que está lista para el espectáculo de apertura del Mundial 2026: “Ha sido una semana de ensayos sin parar”

Los minutos avanzan hacia el momento en que el árbitro dé el silbatazo oficial que marque el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en el encuentro entre las selecciones de México y Sudáfrica. Previo a ello, una de las voces más importantes de la industria musical, Shakira, hará bailar al mundo al presentar el himno oficial de esta edición, Dai Dai.

La colombiana, que se ha consolidado como un referente de los himnos mundialistas con temas como Waka Waka (This Time for Africa), del Mundial del 2010, que aún resuena entre los aficionados, y canciones como La, la, la, interpretada para el Mundial de Brasil 2014, regresará para el debut del himno oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, junto al artista nigeriano Burna Boy.

Después de que la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) anunciara el pasado 4 de junio que la colombiana estaría en el acto de apertura, ha crecido la expectativa en redes sociales sobre su presentación. Horas antes de su espectáculo, Shakira compartió imágenes de sus ensayos.

En un mensaje a sus seguidores, la cantante de Hips Don't Lie aseguró que está lista para presentarse ante el mundo en la inauguración del máximo torneo este jueves 11 de junio, evento que se realizará en el Estadio Ciudad de México, más conocido como Estadio Azteca.

“¡Ha sido una semana de ensayos sin parar, estamos listos! ¡No puedo esperar a verlos a todos mañana en la Ceremonia de Apertura de la Copa Mundial de la FIFA!”, dijo la barranquillera en sus redes sociales.

La artista encabezará el espectáculo oficial de inauguración previo al enfrentamiento entre México y Sudáfrica, y estará acompañada por diversos artistas internacionales que forman parte del álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, entre ellos Belinda, Alejandro Fernández y Danny Ocean.

La artista, que compartió detalles de la preparación para el espectáculo, mostró a los bailarines que la acompañarán y algunos de los pasos que se verán durante la inauguración. Este acto iniciará a las 11.30 horas de Guatemala y contará con una amplia cartelera de artistas invitados.

Según dio a conocer la FIFA, entre los artistas que se presentarían junto a Shakira y Burna Boy están Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná, Tyla, Andrea Bocelli y EJAE.

Artistas como el cantante de música regional mexicana Alejandro Fernández y la cantante sudafricana Tyla Laura serán los encargados de entonar los himnos nacionales de las respectivas selecciones que disputarán el primer partido de la fase inicial del Mundial 2026.

Asimismo, la FIFA tiene planeados otros dos actos de apertura que se llevarán a cabo en los primeros partidos en Canadá y EE. UU., países anfitriones de esta edición junto con México.

Shakira volverá a presentarse el próximo 19 de julio en el espectáculo de clausura, en Nueva York, junto a artistas como el grupo surcoreano BTS y Madonna.