¿Escándalo amoroso? la polémica que rodea a Rubén Dias previo al debut de Portugal en el Mundial 2026

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¿Escándalo amoroso? la polémica que rodea a Rubén Dias previo al debut de Portugal en el Mundial 2026

Rubén Días, defensa del Manchester City, habría estado envuelto en una polémica previo a su participación en el Mundial debido a un supuesto escándalo amoroso.

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La selección nacional de Portugal se prepara para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Ruben Dias, de Portugal, asiste a una sesión de entrenamiento en Oeiras, Portugal, el 05 de junio de 2026. (Foto Prensa Libre: EFE)

Portugal es una de las selecciones favoritas para ganar el Mundial 2026, por contar con jugadores de alto nivel como Cristiano Ronaldo, Vitinha, João Neves, Nuno Mendes, entre muchos otros.

Sin embargo, antes del debut mundialista de Portugal, que será el próximo 17 de junio contra la República Democrática del Congo, la selección se ha vuelto tendencia, aunque no por cuestiones futbolísticas.

Se trata de una situación que involucra a uno de sus jugadores: Rúben Dias, quien también es defensa del Manchester City.

Medios internacionales han informado que Dias está envuelto en una polémica relacionada con su vida amorosa.

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Leiria (Portugal), 10/06/2026.- Portugal's Cristiano Ronaldo (R) in action against Nigeria's Semi Ajayi during the international soccer friendly match Portugal against Nigeria in Leiria, Portugal, 10 June 2026. (Futbol, Amistoso) EFE/EPA/ANTONIO PEDRO SANTOS

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De acuerdo con el diario Marca, el defensor portugués habría regresado con su exnovia, la actriz Daniela Melchior, una semana después de anunciar su ruptura con la presentadora Maya Jama.

Según el medio deportivo, el defensa del Manchester City y su expareja habrían intercambiado likes en varias de sus publicaciones.

Además, Daniela habría sido vista en un partido amistoso de Portugal.

Respecto de Maya Jama, la polémica aumentó debido a una publicación en sus redes sociales en la que supuestamente hacía referencia a su ruptura con Dias.

"Soy de las que lo dan todo o nada. No tengo citas casuales. Si se acaba, se acaba", habría escrito.

Muchos comenzaron a sospechar de una supuesta infidelidad por parte de Dias, señalamientos que el jugador negó.

"Los motivos de nuestra ruptura son privados y nos pertenecen a ambos. Lo hemos afrontado de una manera muy madura", afirmó el jugador.

Lea también: Portugal vence 2-1 a Chile con goles de Guedes y Fernandes






ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

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