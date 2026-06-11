¿Escándalo amoroso? la polémica que rodea a Rubén Dias previo al debut de Portugal en el Mundial 2026

Portugal es una de las selecciones favoritas para ganar el Mundial 2026, por contar con jugadores de alto nivel como Cristiano Ronaldo, Vitinha, João Neves, Nuno Mendes, entre muchos otros.

Sin embargo, antes del debut mundialista de Portugal, que será el próximo 17 de junio contra la República Democrática del Congo, la selección se ha vuelto tendencia, aunque no por cuestiones futbolísticas.

Se trata de una situación que involucra a uno de sus jugadores: Rúben Dias, quien también es defensa del Manchester City.

Medios internacionales han informado que Dias está envuelto en una polémica relacionada con su vida amorosa.

De acuerdo con el diario Marca, el defensor portugués habría regresado con su exnovia, la actriz Daniela Melchior, una semana después de anunciar su ruptura con la presentadora Maya Jama.

Rúben Dias rompió recientemente con Maya Jama tras 18 meses de relación.



A los pocos días, él y su expareja Daniela Melchior vuelven a darse "me gusta" en Instagram.



No hay fotos.



No hay mensajes.



No hay pistas.



Solo un simple like.



Y aun así, media internet ya cree que han… pic.twitter.com/4OnPV1u2uW — Hipotelab | Broker Hipotecas (@Hipotelab) June 11, 2026

Según el medio deportivo, el defensa del Manchester City y su expareja habrían intercambiado likes en varias de sus publicaciones.

Además, Daniela habría sido vista en un partido amistoso de Portugal.

Manchester City defender Ruben Dias has reportedly reconnected with actress Daniela Melchior, who was seen supporting him at a pre-World Cup match, following his recent split from Maya Jama. pic.twitter.com/vGk5ooCKC3 — charts Original (@Chartsoriginals) June 8, 2026

Respecto de Maya Jama, la polémica aumentó debido a una publicación en sus redes sociales en la que supuestamente hacía referencia a su ruptura con Dias.

"Soy de las que lo dan todo o nada. No tengo citas casuales. Si se acaba, se acaba", habría escrito.

Muchos comenzaron a sospechar de una supuesta infidelidad por parte de Dias, señalamientos que el jugador negó.

"Los motivos de nuestra ruptura son privados y nos pertenecen a ambos. Lo hemos afrontado de una manera muy madura", afirmó el jugador.

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