“No es agua”: el curioso momento de Lionel Messi con una botella en un amistoso previo al Mundial 2026

El último partido amistoso de la selección de Argentina previo a su debut en el Mundial 2026 dejó un curioso momento protagonizado por Lionel Messi y una botella de agua.

El hecho quedó grabado en video y rápidamente se volvió viral en las redes sociales debido a la reacción del capitán de la Albiceleste.

Todo comenzó cuando Messi se encontraba en el banco de suplentes, acompañado de otros jugadores, como Rodrigo De Paul y Enzo Fernández, y pidió una botella de agua.

Al recibirla, Messi observó la botella con extrañeza antes de abrirla, lo que causó un momento cómico entre los jugadores de Argentina ya que preguntó: "¿No es agua?".

En ese momento, su compañero Alexis Mac Allister se acercó a Messi y le dijo con los clásicos modismos argentinos: "No es agua, culiado".

Eso provocó la sorpresa de Messi y una sonrisa del astro argentino, además de convertirse en uno de los primeros memes protagonizados por el futbolista antes de su participación en el Mundial 2026.

Messi pide agua y luego dice: «¿No es agua?»



Mac Allister respondió: «No, no es agua, idiota.»



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[📹 @M10GOAT ] pic.twitter.com/XAk3x01yvD — Som I Serem FCB (@Somhiseremfcb) June 11, 2026

Además del momento cómico, Messi fue relevante en el amistoso contra Islandia, donde no solo contribuyó a la victoria de la Albiceleste por 3-0, sino que también anotó de penal al minuto 72.

Los récords no dejan de llegar para el futbolista argentino, ya que con ese penal se convirtió en el jugador más longevo en marcar un gol con la selección de Argentina. Con 38 años, Messi superó a Ángel Labruna, quien ostentaba ese récord desde 1957.

Esta será la sexta Copa del Mundo en la que participará Messi y, aunque logró ser campeón en el 2022 al vencer a Francia, Argentina se consolida como una de las favoritas para ganar esta edición del Mundial.

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