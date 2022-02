Surge una nueva polémica por nadadora trans Lia Thomas: compañeras piden excluirla de competición

“Apoyamos totalmente la decisión de Lia Thomas de transicionar de hombre a mujer (…). Sin embargo, Lia tiene una ventaja biológica injusta en el deporte”, afirmaron sus compañeras.

En ese sentido, las nadadoras respaldaron la decisión de la federación de natación de Estados Unidos (USA Swimming), que el martes anunció un cambio en sus políticas para limitar el nivel de testosterona en sangre que deben tener las deportistas, lo que podría afectar a Thomas.

La medida sin precedentes de la federación tiene lugar después de que Lia Thomas batiera en noviembre pasado los récords de la Ivy League, liga universitaria del noreste de Estados Unidos, en la categoría femenina de los 200 metros libres.

En su carta, Nancy Hogshead esgrime que su compañera Lia Thomas, quien hizo su transición en 2020, ha pasado de clasificar en el lugar 462 de la categoría masculina al puesto número uno en la categoría femenina.

“Ha sido extremadamente difícil para nosotras ser derrotadas por alguien que compite con ventaja por tener una fuerza, una altura y una capacidad pulmonar propia de los hombres”, expresaron.

Por ello pidieron a la Asociación Nacional Deportiva Universitaria (NCAA, en inglés), organismo que rige las competiciones universitarias del país, que acate la nueva normativa de la federación de natación.

El Comité Olímpico Internacional (COI) permite a mujeres trans competir en categorías femeninas si sus niveles de testosterona, la hormona que influye en el aumento de la masa muscular, están por debajo de 10 nanomoles por litro de sangre.

El nuevo reglamento de la USA Swimming establece un máximo de 5 nanomoles por litro de sangre

It is not fair for women to race against transgender Lia Thomas: Olympic champ Nancy Hogshead-Makar | Daily Mail Online- a well reasoned and fair take on trans women inclusion in women’s sports, IMO. Well done Nancy! https://t.co/KCmJ8HmXG9

— Martina Navratilova (@Martina) December 24, 2021