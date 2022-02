Un jugador del Atlético aplaudido, un jugador del Barcelona abucheado: así se vivió la previa en el Camp Nou

Los dirigentes del club catalán anunciaron que no jugaría más esta temporada y que saldría del equipo, pero finalmente no ha dejado la disciplina del Barcelona por varios motivos, siendo uno de los principales que el jugador no ha aceptado las ofertas de otros equipos.

De esa manera, después de haber sido apartado en enero, Dembélé entró en la convocatoria para el juego. Según la prensa española, los dirigentes le dieron la opción al técnico Xavi la opción de tomar en cuenta a Dembélé y este finalmente lo convocó.

Sin embargo, el jugador no será titular en el encuentro de este domingo y saldrá a la banca. Pero, en los minutos previos, mientras los jugadores calentaban en el césped del Nou Camp, su nombre fue anunciado en los altavoces del estadio.

La respuesta de los aficionados presentes fueron silbidos y un fuerte abucheo. Esta reacción contrasta con la que los mismos seguidores han tenido cuando el nombre de Luis Suárez, ahora delantero del Atlético de Madrid, sonó, ya que el estadio se unió en un fuerte aplauso.

Suárez brilló en el Barcelona durante varias temporadas y junto a Lionel Messi y Neymar formó un tridente de lujo que lideró al club catalán a ganar el triplete en 2015.