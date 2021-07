Una gimnasta estadounidense da positivo de covid-19 en Tokio 2020; es el cuarto caso en atletas que ya están en Japón

La identidad de la deportista, que forma parte de la selección estadounidense junto a la estrella Simone Biles, no ha sido desvelada, pero el responsable precisó que se trataba de una adolescente.

Este anuncio llega después que la villa olímpica de Tokio -donde miles de deportistas y técnicos viven en una burbuja – haya sufrido este fin de semana sus primeros casos.

“La deportista ha sido aislada y es asintomática”, explicó Kimiya Kosaku, el responsable de Inzai. Este es el cuarto caso del nuevo coronavirus en atletas que ya se encuentran en Japón de cara al inicio de la justa.

“Llegó a Japón el 15 de julio. Otro miembro del equipo ha sido identificado como contacto estrecho. También está solo en su habitación”, añadió.

La agencia Kyodo News anunció que el resto del equipo ya se ha instalado en la villa olímpica de Tokio, en la tarde de este lunes.

Los Juegos Olímpicos, pospuestos un año por la pandemia, comenzarán oficialmente el viernes 23 de julio bajo estrictas condiciones sanitarias y casi sin público. Finalizarán el 8 de agosto.

