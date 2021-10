Verstappen resiste a Hamilton y triunfa en el GP de EEUU

El neerlandés, que persigue su primer título de Fórmula 1, se hizo con su primer triunfo en Austin por apenas 1,33 segundos y amplió su ventaja sobre Hamilton a 12 puntos a falta de cinco carreras para el final de la temporada.

“Creo que he envejecido unos 25 años en esta carrera”, dijo el jefe de Red Bull, Christian Horner. “Realmente no pensé que íbamos a aguantar”.

Hamilton, siete veces campeón mundial, admitió que Red Bull fue más fuerte. “Max ha hecho un gran trabajo hoy”, reconoció en el podio.

“Ha sido una carrera muy dura. Hice una buena salida, lo di todo, pero al final, ellos se impusieron este fin de semana y no podemos pedir más”, afirmó el británico al lado de Verstappen y Pérez, quien sumó el 14º podio (2 victorias) de su carrera en Fórmula 1.

El monegasco Charles Leclerc (Ferrari) concluyó cuarto en Austin, el australiano Daniel Ricciardo (McLaren) quinto y el finlandés Valtteri Bottas (Mercedes) sexto.

El español Carlos Sainz Jr (Ferrari) finalizó en la séptima plaza y su compatriota Fernando Alonso (Alpine) tuvo que abandonar por un problema mecánico en la vuelta 52.

What a chaotic first lap for this bunch! 🤩 #USGP 🇺🇸 #F1 pic.twitter.com/1kiJWTDBeD

Hamilton, que llegaba con una desventaja de seis puntos sobre Verstappen, contaba con recuperar el liderato del Mundial en un circuito en el que ha vencido cinco veces desde su ingreso en el calendario en 2012.

Tras el pistoletazo de salida, Hamilton, segundo en la parrilla, sorprendió a Verstappen con un fulminante adelantamiento en la primera curva.

Pese al golpe, Verstappen se mantuvo a la estela de Hamilton y, al ver que rodaba más rápido que su rival, hizo una estratégica temprana parada en boxes.

“Él está derrapando mucho y yo tengo mucho más ritmo”, dijo Verstappen a su equipo por radio.

P1 🔥 We did it 🤘 Great job guys, @redbullracing and @HondaRacingF1, really really good 💪 And you fans, thanks for all the support, just amazing 🙌 #USGP 🇺🇸 pic.twitter.com/B6lBH2fG4y

— Max Verstappen (@Max33Verstappen) October 24, 2021