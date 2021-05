VIDEO. El ciclista belga, Peter Serry, fue atropellado en plena etapa del Giro de Italia

El vehículo del equipo BikeExchange atropelló al ciclista Peter Serry durante la sexta etapa del Giro de Italia. Foto Prensa Libre: Redes Sociales.

El ciclista belga, Pieter Serry, que corre con el equipo Deceuninck-Quick Step, fue atropellado este jueves 13 de mayo durante la sexta etapa del Giro de Italia por el piloto de una unidad del equipo BikeExchange que no se percató por ir hablando con otra persona que iba a la par en su vehículo.

El Giro italiano vivió una escena dramática, pero afortunadamente no tuvo consecuencias fatales, pese a la gravedad. El suceso ocurrió en la recta final de la etapa.

Todo pasó por el descuido del conductor del automotor, que se distrajo hablando con el juez de la carrera. Los dos vehículos, en paralelo, el del BikeExchange de Simon Yates, golpeó por detrás al ciclista, que inmediatamente cayó.

Acaban de atropellar a un ciclista en el #Giro2021… 😱😱😱

Peter Serry es el ciclista pic.twitter.com/qm43eE8R3N — Lokodatar Kobra (@Lokodatar_Kobra) May 13, 2021

Lo bueno de todo es que el carro no iba a gran velocidad, pudo frenar rápidamente y no le pasó encima al deportista belga. Serry, evidentemente nervioso, se levantó, se limpió y no ameritó abandonar la competencia.