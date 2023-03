Video | El tremendo golpe que recibió en la cara Justin Turner y el reporte sobre su estado de salud

La esposa de Turner, Kourtney, publicó en Instagram que el infielder necesitó “de 16 puntadas y está hinchado, pero gracias a Dios no tiene fractura y la resonancia salió negativa”.

“Está recibiendo tratamiento por una lesión en el tejido blando y lo están monitoreando por una posible conmoción”, indicó el equipo en un comunicado. “Justin está estable, alerta y de buen ánimo dadas las circunstancias.

El pelotero, dos veces ‘All-Star’, firmó un acuerdo de un año y 15 millones de dólares con los Medias Rojas en el último receso de campaña tras pasar nueve años con los Dodgers. Bateó para .278, con 13 jonrones y 81 remolcadas en 128 juegos la temporada pasada.

Thanks to everyone for all the messages and prayers! I’m feeling very fortunate to come out of yesterday with no breaks & all my chiclets in tact. The @RedSox medical staff and @Lee_Health have been absolutely amazing & I’m going to be back out on the field as soon as possible!

— Justin Turner (@redturn2) March 7, 2023