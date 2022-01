VIDEO | La burla de Luka Doncic sobre Moritz Wagner: “¿Tú quién rayos eres?”

Esto desató la bronca entre ambos, causando que tuvieran que ser separados por los compañeros de ambos.

Como no podía ser de otra manera, la calentura dejó el gesto que Doncic hizo a continuación. Con sus manos en el rostro simuló llanto mientras la cámara lo captaba al repetir: “¿Who the f**** are you (¿Tú quién rayos eres?)”.

Esta temporada, el esloveno promedia 34.6 minutos, 24.7 puntos y 29.7 tiros de tres puntos.

Además de ganar 8.5 de los rebotes y tener 8.7 en sus asistencias.

Hasta el momento, los Mavericks marchan en la quinta plaza de la conferencia del oeste, con 24 triunfos y 19 derrotas.

Este lunes a las 19:30 horas de Guatemala visitarán la cancha de los Oklahoma City Thunder.