El combate, correspondiente a la categoría gallo de la promotora Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC), terminó de manera abrupta cuando el réferi Shane Burgos decidió detener la pelea debido a los golpes recibidos por Richardson, que lo dejaron visiblemente aturdido.

El incidente ocurrió cuando Richardson, evidentemente desorientado y en un estado de alteración, no se dio cuenta de que el combate había finalizado. En lugar de detenerse, siguió lanzando golpes, esta vez contra el árbitro, quien intentaba abrazarlo para contener la situación. Ante el asombro de los espectadores y mientras Blas festejaba su triunfo, un integrante de la organización intervino rápidamente para separar a Richardson y traer calma al ring.

En la rueda de prensa posterior a su derrota, Richardson se refirió al insólito episodio con un toque de humor. Al ser consultado sobre el futuro de su carrera, bromeó diciendo que se prepararía para enfrentar al árbitro Shane Burgos. "Ustedes lo salvaron", comentó a los periodistas presentes, que respondieron con risas.

Richardson, ex integrante de la Marina de EE.UU., había recibido recientemente la noticia de la muerte de un soldado que sirvió bajo su mando. Sin embargo, negó que esto hubiera afectado su rendimiento en el combate. "Tenía la mente clara. Estoy acostumbrado a manejar este tipo de situaciones. Todo el año pasado estuve lidiando con la muerte de mi padre, estoy acostumbrado a lidiar con adversidades. No afectó el resultado", admitió el luchador.

Este sábado, Richardson volvió a expresarse sobre el incidente en su perfil de Instagram. "Perdón por desaparecer después de la pelea de anoche, pero estaba un poco fuera de lugar y decepcionado", escribió en un posteo acompañado de una foto sonriente durante un entrenamiento. "Quería tomarme un segundo para disculparme con el árbitro Shane Burgos, no supe lo que pasó hasta que vi el video en el vestuario. Mi instinto es luchar, no huir. Definitivamente estaba ido en ese momento y simplemente actuaba por instinto. Ni siquiera recuerdo haber lanzado golpes", explicó.

En su mensaje, también reconoció la victoria de Blas y valoró el apoyo de su entorno. "Quería tomarme un segundo para felicitar a mi oponente, ganó de manera justa. Pero realmente quiero agradecer a todas las personas que me han mostrado amor y apoyo en esta pelea y en mi carrera en general. Ustedes son los mejores", afirmó Richardson. Para finalizar, aseguró que esta derrota no definirá su carrera. "Volveré a entrenar hoy como es mi rutina habitual, gane, pierda o empate. Esta derrota no me definirá ni a mí ni a mi carrera", concluyó el luchador, que en sus redes sociales se presenta como ex soldado de la Infantería de Marina y propietario de un centro de entrenamiento, además de experto en BKFC.

Anoche el cubano Alberto “ El Indio “ Blas se convirtió en el nuevo Campeón de Peso Gallo en el BKFC. El Indio noqueó en el mismo primer round al norteamericano Keith Richardson, el cuál quedó tan aturdido y con pérdida del sentido de lugar que empezó a atacar al árbitro.… pic.twitter.com/LjCRhe6APj — Carlos Linares (@linares_ca_93) June 22, 2024

“It’s been a long time since I’ve taken an L, I’ll regroup and might take another shot at that ref. He didn’t want it, y’all saved him” 🤣 #BKFC62 #BKFC pic.twitter.com/lLO6C1NRmN — FULL SEND MMA (@full_send_mma) June 22, 2024