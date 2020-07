Asbel Rodas vence al coronavirus

El exciclista Asbel Rodas-derecha- venció al coronavirus y después de varios días internado en el hospital por sufrir de complicaciones de salud. Foto Prensa Libre: Cortesía Asbel Rodas.

Asbel participó en varias vueltas a Guatemala y se coronó en varios torneos sub23 en territorio nacional. Mientras estaba en los últimos días de la etapa del virus en el hospital en Atlanta, Georgia, Estados Unidos, donde reside actualmente, puso una oración en su estado en Facebook.

“Jesucristo, tú atravesaste pueblos y villas curando toda dolencia y toda enfermedad. Por tu mandato, los enfermos fueron curados. Acude a nuestra ayuda hoy, en medio de la propagación global del coronavirus, para que podamos sentir tu amor curativo. Cura a todos los enfermos con el virus. Que puedan recuperar sus fuerzas y sanar mediante un buen cuidado médico”, expresó algunos días Rodas en sus redes sociales.

Cuando ya venció a la enfermedad y salió victorioso como lo hiciera en el 2009, cuando se coronó campeón de la Vuelta Internacional de la Juventud, volvió a colocar un mensaje en Facebook.

“A todos los amigos y familiares, les quiero aclarar la publicación que realice ase un rato. Primero quemada no se preocupen yo ya estoy bien y recuperado y con examen negativo del covid-19 hoy, a medio día me llamaron para darme el resultado. Las fotos que publiqué son de unos días atrás que estuve en el hospital por complicaciones a causa de el virus. En esta publicación no les puedo dar detalles de la trayectoria de mi enfermedad”, fueron las primeras letras de Asbel en su perfil de Facebook al recobrar su salud.

Rodas comentó de los momentos agobiantes y preocupantes, así como los temores que pasó mientras luchaba por vencer el coronavirus.

“Pero si les quiero compartir que he pasado momentos muy difíciles y agobiantes que jamás creí pasar. Es muy difícil que cualquier persona comprenda el embate de esta enfermedad que es muy intensa y que ataca los órganos más delicados de nuestro sagrado cuerpo. Provocando dolores muy fuertes inmensa debilidad y asfixia”, continúa en su relato.

“En un momento adecuado les estaré contando mi testimonio que viví estos últimos 30 días que pasaron, pero por el momento quiero mandar este mensaje para que sea ejemplo de todas esas personas que me conocen y saben que yo soy real y no soy una mentira de política y ni nada que se parezca”, dice Abel en su experiencia contra el virus.

Por último hace un llamado a todas las personas para que se cuiden y cuiden de los suyos y de esta manera evitar la propagación de este virus que afecta a todo el mundo.

“Eso lo quiero compartir con todos ustedes para que hagamos conciencia y que de una ves por toda entendamos que este virus es real, y nos tenemos que proteger , y proteger a nuestros seres querido y así no tengamos que tener que ver sufrir a un nuestro familiar o amigo, o al resto de la población contagiada con este virus mortal yo personalmente se los pido de favor que las personas que estén sanas traten de ayudar en esto y así podamos acabar con esto de una sola ves. Es todo amigos y que Dios me los bendiga siempre”, concluyó Rodas.