Así marcha la tabla general de la 64 Vuelta a Guatemala a falta de una etapa: Oscar Garzón es el nuevo líder

La 64 Vuelta a Guatemala entra en su recta final y tras la novena etapa, disputada entre Chimaltenango y Antigua Guatemala sobre 200 kilómetros, hubo cambios importantes en la clasificación general y en la tabla del mejor guatemalteco. El colombiano Oscar Garzón, del equipo GW Erco Shimano, se convirtió en el nuevo líder general, mientras que el guatemalteco Fredy Toc, del ECA Electricidad Ciclismo, tomó el primer lugar entre los nacionales.

Garzón completó la etapa en 4 horas, 44 minutos y 18 segundos, ubicándose segundo en la fracción ganada por el colombiano Carlos Gutiérrez (Movistar Best PC), pero el resultado fue suficiente para destronar al hasta entonces líder, Cristián Muñoz, de Nu Colombia, quien cedió más de un minuto en el recorrido. Este cambio coloca a Garzón con un tiempo acumulado de 33:01:59, superando por 10 segundos a Gutiérrez y por más de un minuto a Muñoz.

Por su parte, Fredy Toc fue el mejor guatemalteco del día al finalizar quinto en la etapa, apenas a 11 segundos del ganador. Su esfuerzo en los últimos ascensos y en la entrada a La Antigua le permitió no solo consolidarse entre los primeros del día, sino también adueñarse del liderato nacional, desplazando a Julio Ispache (Decorabaños–Bantrab–Quetzaltenango), quien había mantenido esa posición durante gran parte de la competencia.

El trabajo del ECA Electricidad Ciclismo fue clave, con varios de sus corredores dentro del top 15 de la jornada, lo que refleja la constancia del equipo guatemalteco en esta edición. Además, la escuadra colombiana GW Erco Shimano continúa demostrando su dominio en la Vuelta, colocando a varios de sus pedalistas en los primeros lugares tanto de la etapa como de la general.

Tabla de posiciones después de la novena etapa

Oscar Garzón, 33:01:59 Carlos Gutiérrez, (+) 0:10 Cristián Muñoz, (+) 1:04 Yesid Pira, (+) 4:09 Brayan Obando, (+) 6:38 Juan Carlos López, (+) 6:55 Robinson López, (+) 7:10 Fredy Toc, (+) 8:18 Gerson Toc, (+) 10:31 Rodrigo Contreras, (+) 11:29

La etapa de este sábado fue una de las más exigentes de la competencia, con ritmo alto y ascensos que pusieron a prueba la resistencia de los corredores. El paso por las montañas de Sacatepéquez y la llegada al centro histórico de Antigua dejaron imágenes espectaculares y una definición cerrada, donde los segundos marcaron la diferencia.

El colombiano Carlos Gutiérrez del Movistar Best-PC ganó la novena etapa de la Vuelta a Guatemala 2025 después de más de 4 horas de competencia en Antigua Guatemala.#Vuelta2025 #VueltaGuatemala2025 #AsíVaLaVueltaGuate2025 pic.twitter.com/xUIdE68jb7 — Deportes_PL (@tododeportes_pl) November 1, 2025

Con estos resultados, la tabla general muestra a Garzón en la cima, seguido por Gutiérrez y Muñoz, mientras que Toc se ubica en la octava posición general y como mejor guatemalteco, consolidando un gran papel para el ciclismo nacional.

Mañana se correrá la décima y última etapa, un circuito en el Anillo Periférico de la Ciudad de Guatemala, donde se definirá al campeón de la 64 Vuelta a Guatemala. El título está abierto, con diferencias mínimas y un cierre que promete emociones hasta el último kilómetro.