El colombiano Carlos Gutiérrez gana la novena etapa y Óscar Garzón es el nuevo líder de la Vuelta

Este sábado 1 de noviembre se disputó la novena etapa de la 64 edición de la Vuelta Ciclística a Guatemala 2025, la más larga de toda la competencia con 200.3 kilómetros desde Chimaltenango hasta Antigua Guatemala.

El colombiano Carlos Gutiérrez del Movistar Best PC se llevó la victoria tras una brillante actuación en los últimos kilómetros, mientras su compatriota Óscar Garzón del GW Erco Shimano protagonizó la jornada al arrebatarle el liderato a Cristian Muñoz y convertirse en el virtual campeón a solo un día del cierre.

Gutiérrez cruzó la meta frente al parque de la histórica ciudad colonial con un tiempo de 4:44:18, seguido por Garzón con el mismo tiempo. Juan Carlos López del GW Erco Shimano completó el podio a 3 segundos, en una etapa que cambió completamente la clasificación general y prácticamente definió al campeón de esta edición 64.

La novena etapa será recordada como el día en que Óscar Garzón dio el golpe definitivo por el título. El joven colombiano del GW Erco Shimano atacó junto a Carlos Gutiérrez en el tramo final rumbo a Antigua Guatemala, dejando atrás al hasta entonces portador del maillot amarillo, Cristian Muñoz del Team Nu Colombia, quien no pudo responder al potente ritmo impuesto por sus rivales.

El exlíder Cristian Muñoz cruzó la línea de meta a 1:02 del ganador. Había estado en lo más alto desde la segunda jornada, manteniendo el maillot amarillo durante siete etapas consecutivas hasta el día de hoy que lo perdió a tan solo una jornada del cierre de la vuelta

La novena etapa también coronó a los campeones de las clasificaciones secundarias. El colombiano Alejandro Osorio se consagró campeón de las metas volantes, mientras que Juan Carlos López del GW Erco Shimano se llevó el título de la clasificación de montaña con 46 puntos, superando a Yeison Reyes (37 puntos) y Robinson López (34 puntos).

Yesid Pira del Hino-One-La Red se coronó campeón de la regularidad con 75 puntos, seguido de Carlos Gutiérrez con 67 puntos y Óscar Garzón con 53 puntos.

El guatemalteco Fredy Toc del ECA Electricidad finalizó en quinto lugar de la etapa a solo 11 segundos del ganador, consolidándose como el mejor representante nacional de la clasificación general en octavo lugar con un tiempo de 33:10:17.

Gerson Toc, también del ECA Electricidad, ocupa el noveno lugar de la general a 33:12:30, mientras que Julio Ispache del Decorabaños Bantrab se ubica en el lugar 12 a 33:13:51, demostrando la calidad del ciclismo guatemalteco en esta Vuelta.

Tras la novena etapa, Óscar Santiago Garzón del GW Erco Shimano es el nuevo líder de la clasificación general con un tiempo de 33:01:59. Su ventaja sobre Carlos Gutiérrez del Movistar Best PC es de solo 10 segundos, mientras que Cristian Muñoz cayó al tercer lugar a 1:04 del nuevo líder.

Con estas diferencias y solo el circuito del Anillo Periférico por delante este domingo, Garzón se perfila como el virtual campeón de la Vuelta a Guatemala 2025.

El equipo GW Erco Shimano lidera la clasificación por equipos con un tiempo de 99:19:05, seguido del Nu Colombia a 7:24 y el Hino-One-La Red a 11:54.