El colombiano Rodrigo Contreras del Nu Colombia gana la octava etapa de la Vuelta a Guatemala 2025

Este viernes 31 de octubre se disputó la octava etapa de la Vuelta Ciclística a Guatemala 2025, un recorrido de 117.8 kilómetros desde San Juan La Laguna hasta Patzún con más de 2,800 metros de desnivel acumulado.

El colombiano Rodrigo Contreras del Nu Colombia se impuso tras una larga escapada junto al guatemalteco Fredy Orlando Toc del ECA Electricidad Ciclismo, quien finalizó segundo en una de las etapas más exigentes de toda la competencia.

Contreras, exprofesional del WorldTour, cruzó la meta frente a la municipalidad de Patzún con un tiempo de 3 horas, 16 minutos y 25 segundos, logrando además los 10 segundos de bonificación que lo aúpan al octavo puesto de la clasificación general.

El líder Cristian Camilo Muñoz del Nu Colombia logró conservar el maillot amarillo por apenas cuatro segundos tras una jornada de desgaste máximo.

Una de las etapas más esperadas de la semana arrancó con una temperatura agradable y un recorrido repleto de dificultades montañosas. El pelotón comenzó a dividirse desde las primeras rampas del Mirador de Santa Clara, donde un grupo de nueve corredores, entre ellos los favoritos Cristian Muñoz, Yesid Pira, Robinson Fabián López y Fredy Toc, marcaron el primer corte serio del día.

En el Alto de Pamezabal de primera categoría, Pira lanzó un ataque contundente que solo pudo ser seguido por Carlos Alberto Gutiérrez del Movistar Best PC y Fredy Toc.

Fredy Toc: El protagonista guatemalteco

El guatemalteco Fredy Orlando Toc del ECA Electricidad Ciclismo fue el gran protagonista nacional de la jornada. Toc brilló en los premios de montaña, sumando 20 puntos en esta clasificación especial y demostrando su calidad como escalador en los ascensos más duros de la etapa.

A la altura del kilómetro 68, Rodrigo Contreras se marchó en solitario en una maniobra táctica a la que más tarde se sumó Fredy Toc.

Ambos ciclistas trabajaron juntos hasta los metros finales, protagonizando una emocionante batalla por la victoria. Toc, exhausto tras su segundo intento de victoria en esta edición tuvo que conformarse con la segunda plaza pero dejó una actuación memorable.

El líder Cristian Muñoz cruzó la línea junto a sus principales rivales a 1:34 del vencedor, defendiendo su liderato un día más. Óscar Garzón, cuarto en la etapa, se mantiene segundo a solo cuatro segundos del líder, mientras que Carlos Gutiérrez, tras una jornada combativa, cedió 1:49 aunque se mantuvo en el tercer puesto de la general a 19 segundos.

El mejor guatemalteco en la clasificación general ahora es Julio Ispache del Decorabaños Bantrab en noveno lugar a 6:48 del líder. Fredy Toc ascendió al lugar 12 a 8:05, consolidándose como uno de los mejores representantes nacionales tras su destacada actuación.

En la montaña, Juan Carlos López mantiene el liderato con 38 puntos, seguido de Yeison Reyes con 36 puntos.

Este sábado 1 de noviembre se disputará la novena etapa de la Vuelta a Guatemala, la jornada más larga de esta edición con 200.3 kilómetros desde Chimaltenango hasta la histórica ciudad de Antigua Guatemala.