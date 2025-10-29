Julio Ispaché: “Estoy en casa, conozco el terreno y quería darle una alegría a la afición guatemalteca”

Julio Ispaché vivió uno de los días más importantes de su carrera en la sexta etapa de la Vuelta Ciclística a Guatemala 2025. El ciclista del Decorabaños Bantrab finalizó en tercer lugar en el recorrido hasta San Juan Ostuncalco y se convirtió en el mejor guatemalteco de la clasificación general, un logro que no pudo ocultar su emoción.

"Es un sueño poder estar aquí, estoy muy contento", expresó Ispache al término de la etapa, visiblemente emocionado por su actuación en una jornada que incluyó un ascenso fuera de categoría, el más exigente de toda la Vuelta.

Uno de los momentos más emotivos para Ispaché fue poder ver a su familia durante el recorrido. "Pude ver a mi madre, a mi padre y a mi hermano en la ruta y es una gran motivación poder estar ahí con ellos", comentó el ciclista, reconociendo que el respaldo familiar fue clave en su desempeño.

Ispaché también reconoció el trabajo de todo el equipo Decorabaños Bantrab para lograr este resultado. "Lo intentamos desde abajo, ser el mejor guatemalteco es lo que hemos estado buscando con todo el equipo y gracias a Dios se logró hoy", expresó el ciclista, destacando la estrategia colectiva que le permitió finalizar tercero en la etapa y posicionarse como el mejor representante nacional en la general.

Su actuación en la sexta etapa le permitió ascender al octavo lugar de la clasificación general, superando a otros ciclistas guatemaltecos y consolidándose como la principal carta nacional para pelear por un lugar en el top 10 final.

Consciente de los desafíos que le esperan en las etapas restantes, Julio Ispaché se mostró cauteloso pero optimista. "A partir de hoy empieza mucha montaña, y la vuelta se pone dura, pero vamos a ir poco a poco, día a día", señaló el ciclista, quien sabe que las próximas jornadas serán cruciales para mantener o mejorar su posición.

Con cuatro etapas restantes hasta el cierre en el anillo periférico de la Ciudad de Guatemala el 2 de noviembre, Julio Ispaché se ha convertido en uno de los favoritos del ciclismo guatemalteco para conseguir un lugar destacado en la clasificación general de esta edición 64 de la Vuelta.



