Yeison Reyes le da el triunfo al Orgullo Paisa en la sexta etapa de la Vuelta a Guatemala 2025

Este miércoles 29 de octubre se disputó la sexta etapa de la Vuelta Ciclística a Guatemala 2025, un exigente recorrido de 90.5 kilómetros desde Catarina, San Marcos, hasta San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango. La jornada incluyó cuatro premios de montaña, destacando el ascenso fuera de categoría en San Miguel Chiquito que puso a prueba a todos los participantes.

El colombiano Yeison Reyes del Orgullo Paisa conquistó la victoria con un tiempo de 2:53:46, imponiendo su ritmo en los puertos más exigentes de la etapa. Juan Carlos López del GW Erco Shimano cruzó la meta en segundo lugar con el mismo tiempo en un cierre muy cerrado, mientras que el guatemalteco Julio Ispaché del Decorabaños Bantrab finalizó tercero a 20 segundos, consolidándose como el mejor representante nacional del día.

Reyes no solo se llevó la victoria de etapa, sino que también dominó la clasificación de montaña al sumar 33 puntos en los cuatro ascensos catalogados, convirtiéndose en el nuevo líder de esta clasificación especial. Su actuación en el puerto fuera de categoría de San Miguel Chiquito fue determinante para construir su triunfo.

Julio Ispaché: el mejor guatemalteco

Julio Ispaché del Decorabaños protagonizó la mejor actuación guatemalteca del día al finalizar en tercer lugar a solo 20 segundos del ganador.

Un cambio importante en la clasificación general es que Julio Ispache se convirtió en el mejor guatemalteco de la Vuelta al ubicarse en octavo lugar de la general a 6:07 del líder tras culminar la sexta etapa.

El colombiano Cristián Muñoz del NU Colombia conserva el maillot amarillo de líder con un tiempo acumulado de 21:36:55.

Óscar Garzón del GW Erco Shimano ascendió al segundo lugar a solo 1 segundo del líder, mientras que Carlos Gutiérrez del Movistar Best PC cayó al tercer puesto a 5 segundos. La batalla por el maillot amarillo está más cerrada que nunca.

El triunfo de Yeison Reyes en esta sexta etapa consolida al Orgullo Paisa como uno de los equipos más fuertes de la competencia, mientras que la actuación de Julio Ispache mantiene vivas las esperanzas guatemaltecas de seguir sumando victorias en las etapas que faltan.

Con cuatro etapas restantes, la montaña seguirá siendo protagonista en las próximas jornadas, donde los escaladores tendrán nuevas oportunidades de destacar y donde se definirá al campeón de esta edición 64 que ha regalado emociones desde su inicio en Teculután, Zacapa hasta el cierre en el anillo periférico de la Ciudad de Guatemala el 2 de noviembre.