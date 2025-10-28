José Canastuj: “No es tan lindo ganar así, pero estaba donde tenía que estar y estoy feliz por el triunfo”

José Canastuj se convirtió en el héroe guatemalteco de la etapa reina de la Vuelta Ciclística a Guatemala 2025, pero su triunfo llegó de manera inesperada tras la descalificación del colombiano Alejandro Osorio, quien cruzó primero la meta pero fue sancionado por apoyarse en un vehículo durante la ascensión final.

Con este triunfo, Canastuj rompe una racha de 15 etapas sin que un ciclista guatemalteco subiera a lo más alto del podio en la Vuelta. El último había sido Alder Torres en la novena etapa de la edición 62 en 2023, lo que hace aún más significativo este logro para el ciclismo nacional.

El ciclista del ECA Electricidad fue honesto sobre sus sentimientos respecto a cómo se dio la victoria. "No es tan lindo ganar así, pero estaba donde tenía que estar y estoy feliz por el triunfo", declaró Canastuj, reconociendo que aunque hubiera preferido ganar cruzando primero la línea de meta, su actuación en la etapa reina fue merecedora del primer lugar.

La victoria en la etapa reina, considerada la más importante de toda la competencia, representa un hito en la carrera de Canastuj y confirma que el talento guatemalteco puede competir al más alto nivel en las montañas centroamericanas.

"Agradecido con Dios por el triunfo. Lo di todo y el resultado es muy positivo para mí. Que lo disfrute Guatemala, es para ustedes", expresó el ciclista, dedicando su victoria a toda la afición guatemalteca que lo apoyó durante el recorrido.

La victoria de Canastuj en la etapa reina no alteró significativamente la clasificación general. El colombiano Cristián Muñoz del NU Colombia mantiene el maillot amarillo de líder con un tiempo acumulado de 18:42:24, seguido de Carlos Gutiérrez del Movistar Best PC a 15 segundos y Óscar Garzón del GW Erco Shimano a 26 segundos.

El guatemalteco Edgar Torres del Hino-One La Red continúa como el mejor representante nacional en cuarto lugar a 3:08 del líder. Aunque la etapa reina era la oportunidad perfecta para los escaladores guatemaltecos de recortar tiempo, los líderes colombianos demostraron su solidez y mantuvieron sus ventajas intactas de cara a las últimas jornadas de la Vuelta.

El ciclista del ECA Electricidad tendrá la oportunidad de seguir brillando en las próximas etapas, especialmente en las jornadas de montaña donde ha demostrado su mejor nivel. Su triunfo es un impulso importante para el ciclismo guatemalteco y una motivación para seguir peleando posiciones destacadas hasta el final de la Vuelta.