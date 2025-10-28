Vuelta a Guatemala 2025: quién lidera y quién es el mejor guatemalteco de la competencia

Este martes 28 de octubre se disputará la quinta etapa de la Vuelta Ciclística a Guatemala del 2025, conocida como la “etapa reina” por la exigente dificultad en montaña que presentará el recorrido.

Tras cuatro intensas etapas, el liderato está en manos del colombiano Cristian Muñoz, del equipo Nu Colombia. En la segunda posición se ubica Carlos Gutiérrez, seguido por Óscar Garzón en el tercer lugar. El cuarto puesto lo ocupa el guatemalteco Édgar Torres, del equipo Hino One La Red, quien se encuentra a 2 minutos con 6 segundos del líder.

Hasta ahora, Torres es el mejor representante nacional en esta edición y buscará mantenerse en la pelea por los primeros lugares. Las etapas venideras serán decisivas para definir el futuro de la competencia, en la que el actual campeón Robinson López intentará atacar, junto con el ganador de la Vuelta a Colombia, Rodrigo Contreras, para recuperar terreno.

Por su parte, los guatemaltecos Mardoqueo Vásquez, Melvin Torres, Fredy Toc y Julio Ispanché esperan destacar en estas jornadas y luchar para que el título se quede nuevamente en Guatemala.

Se avecinan días de alta intensidad en la Vuelta, con los corredores estelares decididos a ser protagonistas y alcanzar la gloria. Para el líder Cristian Muñoz será una verdadera prueba de fuego resistir los ataques y mantenerse en lo más alto de la clasificación.