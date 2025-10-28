Vuelta a Guatemala 2025: Detalles de la quinta etapa que partirá desde Retalhuleu

Tras cuatro etapas disputadas, la Vuelta Ciclística a Guatemala 2025 llega a su momento más esperado: la etapa reina. Este martes 28 de octubre se disputará la quinta jornada, considerada la más decisiva de toda la competencia por su perfil montañoso y su altitud, donde se revelarán los verdaderos aspirantes al título.

El colombiano Cristian Camilo Muñoz del Team Nu Colombia mantiene el maillot amarillo de líder tras la cuarta etapa, mientras que el guatemalteco Edgar Geovanny Torres del Hino-One La Red se mantiene como el mejor representante nacional en cuarto lugar de la clasificación general.

Con 109.3 kilómetros que incluyen cuatro premios de montaña y una llegada en alto a San Rafael Pie de la Cuesta, esta etapa tradicionalmente define a los favoritos al título de la vuelta.

Los escaladores puros como Nicolás Paredes, quien ya demostró su calidad ganando la tercera etapa, buscarán imponer su ritmo en las montañas. Los líderes de la clasificación general deberán defender sus posiciones ante los ataques que seguramente se producirán en los puertos más duros.

Recorrido de la quinta etapa

La caravana ciclística partirá frente al parque de Retalhuleu y ascenderá hacia las montañas del occidente guatemalteco:

Retalhuleu:

Retalhuleu (salida)

San Marcos:

Coatepeque

Pajapita

Catarina

El Rodeo

San Rafael Pie de la Cuesta (meta en alto frente a la municipalidad)

Este trazado de 109.3 kilómetros será el más exigente de la vuelta por su perfil montañoso constante y la llegada en alto que obligará a los ciclistas a dar lo mejor de sí en los kilómetros finales.

Horarios y detalles técnicos

Hora de reunión: 9:00 a.m. frente al parque de Retalhuleu

9:00 a.m. frente al parque de Retalhuleu Cierre de firmas: 9:40 a.m.

9:40 a.m. Salida oficial: 10:00 a.m.

La quinta etapa incluye tres metas volantes en la primera mitad del recorrido y cuatro premios de montaña que definirán la clasificación de escaladores.

Metas volantes

Las Victorias - km 29 Gasolinera Texaco - km 59 Gasolinera Shell - km 78.3

Premios de montaña: El corazón de la etapa reina

La Hulera - 3ra categoría - km 20.4 Iglesia Cerro Redondo - 2da categoría - km 94.5 Restaurante Donde Minches - 3ra categoría - km 106.2 Meta Final San Rafael Pie de la Cuesta - 4ta categoría - km 109.3

El occidente del país será testigo de la jornada más importante de esta edición 64 que culminará el 2 de noviembre en el anillo periférico de la Ciudad de Guatemala.