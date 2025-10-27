Carlos MacPherson del Olinka Specialized gana la cuarta etapa de la vuelta a Guatemala 2025

Este lunes 27 de octubre se disputó la cuarta etapa de la 64 edición de la Vuelta a Guatemala 2025, un extenso recorrido de 191.6 kilómetros que partió desde Ciudad Vieja, Sacatepéquez, y culminó en Coatepeque, Quetzaltenango. Siendo esta la segunda etapa más larga de toda la competencia.

La victoria fue para el mexicano Carlos Macpherson del equipo Olinka Specialized, quien demostró su velocidad en el sprint final al cruzar la línea de meta con un tiempo de 04:21:22. El panameño Christopher Jurado de la Selección de Panamá finalizó en segundo lugar con el mismo tiempo, mientras que Ulises Castillo también del Olinka Specialized, completó el podio.

La jornada no fue favorable para los representantes nacionales. A diferencia de las etapas anteriores donde ciclistas guatemaltecos brillaron en las posiciones de cabeza, esta cuarta etapa estuvo dominada por los velocistas extranjeros en un terreno que no favoreció a los escaladores locales.

El corredor mexicano Carlos Macpherson protagonizó una jornada destacada desde el inicio. Estuvo activo en las metas volantes y en el último premio de montaña, donde finalizó segundo tanto en La Hulera (km 175.2) como en la tercera meta volante, sumando puntos valiosos para las clasificaciones secundarias.

Esta victoria representa el primer triunfo de etapa para Macpherson en esta edición 64 de la Vuelta a Guatemala y consolida al equipo mexicano como una de las escuadras más competitivas en terrenos favorables para velocistas.

Edgar Geovanny Torres del Hino-One La Red, fue el mejor guatemalteco en la clasificación general en esta cuarta etapa, completó la etapa sin contratiempos pero tampoco logró ganar tiempo sobre sus rivales.

La clasificación general no sufrió cambios significativos tras esta etapa. El colombiano Cristian Camilo Muñoz del Team Nu Colombia conservó el maillot amarillo de líder, consolidando su posición en lo más alto del podio provisional.

Este martes 28 de octubre se disputará la quinta etapa de la Vuelta a Guatemala, considerada la etapa reina de toda la competencia. Será una jornada crucial que definirá a los verdaderos candidatos al título, con ascensos de primera categoría que pondrán a prueba a todos los participantes.

