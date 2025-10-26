Edgar Torres es el mejor guatemalteco tras las primeras tres etapas de la Vuelta a Guatemala 2025

La tercera etapa de la Vuelta Ciclística a Guatemala 2025 dejó un sabor agridulce para el equipo Hino-One La Red guatemalteco. Si bien Nicolás Paredes conquistó la victoria en El Corcovado, El guatemalteco Edgar Geovanny Torres, quien ocupaba el tercer lugar de la clasificación general y era la gran esperanza nacional, perdió tiempo valioso en esta jornada de alta montaña.

Torres cedió más de dos minutos respecto a los líderes y cayó al cuarto lugar de la general, ubicándose ahora a 2:16 del líder Cristian Camilo Muñoz. A pesar del revés, el pedalista nacional se mantiene como el mejor guatemalteco en la clasificación general.

Tras finalizar la exigente etapa de 123 kilómetros entre Monjas y Fraijanes, Torres habló con los medios sobre su desempeño: "Es una etapa muy complicada con muchos ascensos y gracias a Dios logré llegar sin decaer mucho de la clasificación", expresó el ciclista.

El recorrido del día presentó tres metas de volante y 8 premios de montaña que pusieron a prueba a todos los participantes, convirtiéndose en una de las jornadas más exigentes de la competencia hasta el momento.

Tras la tercera etapa, el colombiano Cristian Camilo Muñoz del Team Nu Colombia conservó el maillot amarillo de líder en la clasificación general con un tiempo de 11:26:43. Carlos Alberto Gutiérrez del Movistar-Best PC se mantiene en segundo lugar a 13 segundos, mientras que Óscar Santiago Garzón del GW-Erco-Shimano ocupa el tercer puesto a 26 segundos.

Torres, en cuarto lugar a 2:16, aún tiene siete etapas por delante para intentar reducir la diferencia y buscar un lugar en el podio final. Con su experiencia y el respaldo de su equipo Hino-One La Red, el ciclista guatemalteco mantendrá vivas las esperanzas nacionales en esta edición 64 de la Vuelta a Guatemala.





