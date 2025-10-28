Vuelta a Guatemala 2025: José Canastuj gana la quinta etapa tras la descalificación del colombiano Alejandro Osorio

Este martes 28 de octubre se disputó la quinta etapa de la Vuelta Ciclística a Guatemala 2025, la esperada etapa reina con 109.3 kilómetros desde Retalhuleu hasta San Rafael Pie de la Cuesta, San Marcos. La jornada más exigente de toda la competencia tuvo un desenlace inesperado que terminó con un ciclista guatemalteco en lo más alto del podio por primera vez en 15 etapas.

El colombiano Alejandro Osorio del Orgullo Paisa cruzó la línea de meta en primer lugar, pero los jueces determinaron descalificarlo después de que se comprobara que fue ayudado a integrarse a la fuga en el inicio de las exigentes rampas de San Rafael Pie de la Cuesta, apoyándose en un vehículo, lo cual está prohibido por el reglamento.

La descalificación de Osorio provocó que José Canastuj del ECA Electricidad, quien había cruzado en segundo lugar con tiempo de 02:52:36, fuera declarado ganador oficial de la etapa reina. Con esta victoria, Guatemala rompe una sequía de 15 etapas sin que un ciclista nacional subiera a lo más alto del podio. El último había sido Alder Torres en 2023.

El ciclista del ECA Electricidad se mantuvo en el grupo de cabeza durante toda la jornada y resistió las ascensiones finales hacia San Rafael Pie de la Cuesta. Su actuación representa uno de los momentos más importantes del ciclismo guatemalteco en esta edición 64.

A pesar de la descalificación, Alejandro Osorio expresó su postura sobre lo sucedido. "Gané bien la etapa, me siento bien y así me la quiten voy a intentar ganar otra. Feliz por lo hecho. Al final llegué primero a la meta, me quedo con eso", expresó el pedalista del Orgullo Paisa.

Con la descalificación de Osorio, todos los lugares se corrieron una posición. Cristián Bustos del Movistar Best PC, quien había finalizado tercero, pasó a ocupar el segundo lugar con tiempo de 02:52:43. Jimmy Montenegro ascendió al tercer puesto con tiempo de 02:52:1:08.

La etapa reina confirmó al Hino-One La Red como el equipo más fuerte de la Vuelta 2025 durante la primera mitad de la competencia. Con tres ciclistas en el top 10 de la clasificación general, el equipo guatemalteco ha demostrado profundidad y calidad en su plantel.

Clasificación general: Muñoz mantiene el liderato

El colombiano Cristián Muñoz del NU Colombia conservó el maillot amarillo de líder con un tiempo acumulado de 18:42:24. Carlos Gutiérrez del Movistar Best PC se mantiene en segundo lugar a 15 segundos, mientras que Óscar Garzón del GW Erco Shimano ocupa el tercer puesto a 26 segundos.

El guatemalteco Edgar Torres del Hino-One La Red continúa como el mejor representante nacional en cuarto lugar de la clasificación general a 3:08 del líder. A pesar de perder algo de tiempo en la etapa reina, Torres se mantiene en posiciones de podio y aún tiene opciones de mejorar su posición en las etapas que restan.

Este miércoles 30 de octubre se disputará la sexta etapa con salida en Catarina, San Marcos, hasta San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango. Serán 90.5 kilómetros de recorrido en otra jornada de montaña que promete más batalla entre los favoritos.