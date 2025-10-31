Vuelta a Guatemala 2025: Detalles de la octava etapa que partirá desde San Juan La Laguna, Sololá

Tras la victoria del mexicano José Ramón Muñiz en la séptima etapa y un final marcado por una caída colectiva que afectó a varios ciclistas, la Vuelta Ciclística a Guatemala 2025 disputa este viernes su octava jornada. La octava etapa presentará un recorrido de 128.8 kilómetros con siete premios de montaña, incluyendo dos ascensos de primera categoría que serán decisivos para la clasificación general.

Este trazado será una de las etapas más exigentes con más de 2,800 metros de desnivel acumulado, poniendo a prueba a todos los participantes en un recorrido que combina ascensos prolongados con descensos técnicos.

El colombiano Cristian Camilo Muñoz del Nu Colombia mantiene el maillot amarillo de líder con apenas 5 segundos de ventaja sobre Óscar Santiago Garzón, configurando una de las batallas más cerradas por el liderato en la historia reciente de la Vuelta.

El guatemalteco Julio Ispaché del Decorabaños Bantrab continúa como el mejor representante nacional en octavo lugar de la clasificación general a 6:18 del líder.

Recorrido de la octava etapa

La caravana ciclística partirá frente a la municipalidad de San Juan La Laguna y atravesará:

Sololá:

San Juan La Laguna (salida)

San Pablo

Santa Clara

Pamezabal

Los Encuentros

Chimaltenango:

Patzicía

Patzún

Tecpán (meta frente al parque y municipalidad)

Horarios y detalles técnicos

Hora de reunión: 9:00 a.m. frente a la municipalidad de San Juan La Laguna

9:00 a.m. frente a la municipalidad de San Juan La Laguna Cierre de firmas: 9:50 a.m.

9:50 a.m. Salida oficial: 10:00 a.m.

Los dos ascensos de primera categoría en los primeros 20 kilómetros serán cruciales. El Alto de Pamezabal, con 4.6 kilómetros al 12.4% de pendiente media, será el momento más exigente de la jornada y donde probablemente se produzcan los ataques decisivos de los favoritos.

Metas volantes

Las tres metas volantes estarán ubicadas estratégicamente a lo largo del recorrido:

Entrada a San José Chacayá - km 32.3 Pasarela Chupol - km 62.4 Restaurante Chichoy - km 94.7

Premios de montaña: Siete ascensos para definir la general

La octava etapa será decisiva con siete premios de montaña, incluyendo dos de primera categoría en los primeros kilómetros:

San Pablo - 4ta categoría - km 2.8 Mirador Santa Clara La Laguna - 1ra categoría - km 8.6 Alto de Pamezabal - 1ra categoría - km 17.3 Pasarela mojón 136 - 4ta categoría - km 36.8 Pasarela Los Encuentros - 4ta categoría - km 45.2 Mojón 100 Agua Escondida - 4ta categoría - km 73 Patzún - 4ta categoría - km 115.2

Con apenas 5 segundos separando a Cristian Muñoz y Óscar Garzón, y 9 segundos sobre Carlos Gutiérrez en tercer lugar, esta octava etapa podría definir al campeón de la Vuelta 2025. Los dos ascensos de primera categoría desde el inicio obligarán a los equipos a estar atentos desde el primer kilómetro.