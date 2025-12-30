Carrera San Silvestre 2025: ¿Cuál será el recorrido este 31 de diciembre?

La Carrera San Silvestre 2025 vuelve a las calles de Guatemala este 31 de diciembre como uno de los eventos deportivos más esperados para cerrar el año. Miles de corredores, entre aficionados, atletas experimentados y familias completas, se darán cita para despedir el calendario corriendo.

La tradicional prueba, que ya es parte fundamental del cierre deportivo anual en Guatemala, combina actividad física, convivencia y espíritu festivo en cada edición. Más que una simple competencia, la San Silvestre se ha consolidado como una auténtica celebración que reúne a la comunidad corredora del país.

Este 2025, la carrera arrancará a las 14:30 horas con salida y meta frente al Estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores. Los participantes podrán elegir entre distancias de 5 y 10 kilómetros, permitiendo la participación de corredores con diferentes niveles de preparación física.

Recorrido de la San Silvestre 2025

Tras la salida del Estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores programada para las 14:30, los corredores se dirigirán por la Avenida Reforma pasando por El Obelisco y continuarán hacia la avenida Las Américas. El recorrido contempla el retorno por la 14 calle de la zona 13 antes de regresar al estadio.

El trazado permitirá a los participantes recorrer algunas de las arterias más emblemáticas de la Ciudad de Guatemala. Tanto la ruta de 5 kilómetros como la de 10 kilómetros utilizarán este mismo circuito, con la diferencia en las vueltas que deberán completar los corredores según su categoría.

Las autoridades han trabajado en la señalización del recorrido para garantizar la seguridad de todos los participantes. Se espera que miles de aficionados se concentren en diferentes puntos del trayecto para animar a los corredores durante la competencia.

El espíritu festivo de la San Silvestre

La combinación de competencia deportiva y festividad hace de la San Silvestre un evento singular en el calendario deportivo guatemalteco. Los disfraces se han convertido en una tradición dentro de la tradición, añadiendo color y alegría al cierre del año.

Muchos corredores preparan con anticipación sus atuendos, buscando destacar entre los miles de participantes. Desde disfraces grupales coordinados hasta caracterizaciones individuales elaboradas, las calles de la capital se llenan de creatividad mientras los atletas recorren los kilómetros del trayecto.

En la carrera San Silvestre destacan corredores que visten disfraces creativos. (Foto Prensa Libre: Esbin García)

Los campeones vigentes estarán ausentes

Alberto González y Viviana Aroche, quienes se coronaron campeones de la Carrera San Silvestre 2024, no estarán presentes en la edición 2025 para defender sus títulos. La ausencia de los vigentes monarcas de la prueba abre las puertas para que nuevos nombres se inscriban en la historia de la tradicional carrera de fin de año.

A pesar de la ausencia de los campeones defensores, la San Silvestre 2025 contará con la participación de cuatro atletas élite guatemaltecos: Williams Julaju Solares en la rama masculina, y Heidy Alicia Villegas, Josseline Jennifer Yos Ajuchan y Sandra Genoveva Raxón Siquiel en la rama femenina.

Operativo vial para el evento

Las autoridades municipales implementarán un amplio operativo vial para garantizar la seguridad del evento. Alrededor de 100 agentes de la Policía Municipal de Tránsito brindarán apoyo durante toda la jornada.

Se realizarán cierres parciales y desvíos temporales en arterias como la avenida Reforma, Las Américas y sectores cercanos a El Obelisco. Las restricciones comenzarán aproximadamente a la 1:00 p.m. y se extenderán hasta las primeras horas de la noche.

Se recomienda a los conductores utilizar rutas alternas durante el horario de la competencia y mantenerse atentos a la señalización temporal. La Policía Municipal proporcionará información actualizada sobre los desvíos y las calles afectadas durante el desarrollo de la carrera.