Lo bueno y lo malo de la Selección de Guatemala en el 2025: balance de un año agridulce

La Selección de Guatemala cerró el 2025 con sensaciones encontradas. El año dejó logros importantes como el ascenso sostenido en el ranking FIFA y buenas actuaciones en Copa Oro, pero también la dolorosa eliminación de las eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

Bajo la dirección técnica de Luis Fernando Tena, la bicolor mostró crecimiento en varios aspectos del juego y competitividad ante rivales de mayor jerarquía. Sin embargo, el objetivo principal de clasificar a la Copa del Mundo se quedó en el camino, dejando una sensación de oportunidad perdida.

Apectos positivos

Ascenso en el ranking FIFA

El regreso al top 100 mundial en julio, tras ocho años de ausencia, representó un hito histórico. Guatemala alcanzó el puesto 100 y continuó escalando hasta cerrar en la posición 94, demostrando que el trabajo de Luis Fernando Tena estaba dando frutos en términos de puntos FIFA.

Copa Oro: regreso a semifinales tras 29 años

La participación en la Copa Oro fue el logro deportivo más importante del año. Guatemala, dirigida por Luis Fernando Tena, regresó a unas semifinales del torneo continental tras 29 años de ausencia, escribiendo una página dorada en la historia del fútbol nacional

La bicolor finalizó en el tercer lugar de la Copa Oro 2025, superando el cuarto puesto alcanzado en 1996. Este resultado fue producto del compromiso, la unidad, el trabajo en equipo, la confianza y la mentalidad positiva que el técnico mexicano inculcó en el grupo nacional.

Estabilidad en el proyecto

Luis Fernando Tena mantuvo un proyecto estable e introdujo nuevas ideas tácticas que renovaron el juego de la selección. El técnico mexicano apostó por un sistema diferente al tradicional que dio frutos en varias ocasiones, mostrando flexibilidad para adaptarse a diferentes rivales y circunstancias.

Creó un equipo más táctico y organizado de la mano de una mezcla equilibrada entre jugadores de la Liga Nacional, legionarios que militan en el extranjero y jóvenes talentos. Esta combinación generacional permitió a la selección de Guatemala tener experiencia y calidad internacional.

La Bicolor de Luis Fernando Tena hizo historia en la Copa Oro 2025. (Foto Prensa Libre: Straffonimages/ Fabián Meza )

Aspectos negativos

No clasificación al Mundial 2026

El fracaso más doloroso del 2025 fue quedarse fuera del Mundial 2026. Guatemala tuvo opciones reales de clasificar pero no pudo concretar en momentos clave. La eliminación dejó una sensación de oportunidad perdida, especialmente considerando que el torneo se jugará en la región.

La bicolor terminó fuera de los puestos de clasificación directa y tampoco alcanzó el repechaje intercontinental. Los puntos perdidos en partidos donde Guatemala fue superior terminaron pesando en la tabla final de las eliminatorias de Concacaf.

La Selección de Guatemala, comandada por Luis Fernando Tena, cayó derrotada 3-2 ante Panamá en el Estadio El Trébol. (Foto Prensa Libre: Byron Rivera).

Decisiones tácticas cuestionables

Una de las críticas más fuertes al trabajo de Luis Fernando Tena fue su decisión táctica en el partido más importante del proceso eliminatorio ante Panamá. El técnico mexicano modificó su esquema habitual a una línea de cinco defensores, algo que no había utilizado en todo el ciclo, y esa decisión le pasó factura al equipo.

La selección guatemalteca se mostró incómoda con el nuevo sistema, perdió su identidad de juego y terminó sufriendo una derrota que resultó determinante para quedar fuera del Mundial 2026.

Falta de apertura a los medios

Desde que tomó las riendas de la bicolor, Luis Fernando Tena mantuvo una política de entrenamientos a puerta cerrada sin acceso para la prensa. Esta decisión generó críticas constantes de medios de comunicación y aficionados que consideraron excesivo el hermetismo del cuerpo técnico.

La falta de transparencia dificultó la conexión entre la selección y su afición, creando un distanciamiento innecesario con los seguidores del equipo nacional.