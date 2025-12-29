Guatemala cierra el 2025 en el puesto 94 del ranking FIFA y se consolida dentro del top 100 mundial

La Selección de Guatemala cierra el año 2025 ubicada en la posición 94 del ranking FIFA, consolidándose dentro del top 100 mundial tras ascender doce puestos durante el año. El último ascenso llegó tras la fecha FIFA de noviembre, que marcó el cierre de las eliminatorias mundialistas.

Bajo la dirección técnica de Luis Fernando Tena, la bicolor mostró una progresión constante en el ranking mundial a pesar de no lograr el sueño de clasificar al Mundial 2026. El trabajo realizado durante todo el año permitió que Guatemala ganara posiciones de manera sostenida en la clasificación global.

La selección nacional inició 2025 en el puesto 106 y cerró el año en la posición 94, reflejando una mejora de 12 lugares que demuestra el crecimiento del fútbol guatemalteco a nivel internacional.

Este ascenso se logró gracias a la actividad competitiva en torneos oficiales y el desempeño ante rivales de la región.

El camino del ascenso durante 2025

Guatemala experimentó una progresión constante en el ranking FIFA a lo largo del año. La selección comenzó 2025 ubicada en el puesto 106 según la actualización de abril, iniciando un camino ascendente que se mantendría durante los siguientes meses.

En julio, la bicolor alcanzó por primera vez en varios años el puesto 100, marcando el regreso al top 100 mundial tras ocho años de ausencia. Este logro representó un hito importante para el fútbol guatemalteco y reafirmó el trabajo realizado por Luis Fernando Tena y su cuerpo técnico.

El ascenso continuó en septiembre cuando Guatemala alcanzó el puesto 98, seguido por la posición 95 en octubre y finalmente el puesto 94 en noviembre. Esta evolución evidencia la continuidad del trabajo y la estabilidad del equipo durante toda la temporada.

Copa Oro 2025: el impulso inicial

Uno de los factores determinantes para el ascenso fue la participación de Guatemala en la Copa Oro disputada en junio de 2025. El equipo dirigido por Luis Fernando Tena mostró competitividad en el torneo continental y dejó buenas sensaciones que influyeron positivamente en el ranking.

Los partidos de Copa Oro aportaron puntos valiosos al coeficiente de Guatemala en el sistema de clasificación FIFA. El torneo continental permitió a la bicolor enfrentar a selecciones de alto nivel y demostrar que podía competir de igual a igual con rivales tradicionalmente superiores.

Eliminatorias mundialistas: crecimiento sin clasificación

A pesar de no lograr la clasificación al Mundial 2026, las presentaciones de Guatemala en las eliminatorias de Concacaf dejaron un registro estadístico favorable que contribuyó al ascenso en el ranking. Los partidos ante rivales como Panamá y Surinam aportaron puntos importantes al coeficiente nacional.

El sueño mundialista quedó trunco para Luis Fernando Tena y sus dirigidos, pero el trabajo realizado durante todo el proceso eliminatorio permitió que Guatemala mejorara aspectos tácticos y demostrara capacidad de competir contra selecciones mejor posicionadas.

Un aficionado se muestra triste después de la eliminación de Guatemala del camino al Mundial 2026. (Foto Prensa Libre: Douglas Suruy).

El desafío de mantener la posición

Guatemala cierra el 2025 en el puesto 94 del ranking FIFA, demostrando que el fútbol nacional ha evolucionado y ganado consistencia a nivel internacional. Sin embargo, el desafío ahora será mantener o mejorar esta posición durante 2026.

Luis Fernando Tena seguirá al frente de la selección nacional, la continuidad del técnico mexicano será determinante para el proyecto de cara a los próximos años y el mantenimiento de esta posición en el top 100 mundial.