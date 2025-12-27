Marvin Cabrera se despide de la Selección Nacional de Guatemala

Marvin Cabrera cerró este sábado su ciclo con la Selección de Guatemala al anunciar su salida de la Federación Nacional de Fútbol. El entrenador mexicano trabajó en las categorías juveniles, especialmente con la Sub-20, y fue asistente técnico de Luis Fernando Tena en la Selección Mayor durante el último proceso eliminatorio.

"Hoy he decidido cerrar un ciclo de mi vida y de mi carrera como DT", escribió Cabrera en sus redes sociales. El técnico agradeció la oportunidad de trabajar con la Fedefut y expresó su satisfacción por haber representado al país durante este período.

La Federación Guatemalteca de Fútbol reconoció el trabajo del entrenador mexicano a través de un comunicado en redes sociales: "Reconoce y agradece al profesor Marvin Cabrera los logros obtenidos, su trabajo y profesionalismo mostrado durante el tiempo en Selecciones Nacionales Juveniles y Selección Mayor".

En su mensaje de despedida, Marvin Cabrera dedicó palabras especiales a los jugadores con quienes trabajó en todas las categorías. El técnico mexicano destacó la dedicación y profesionalismo de los futbolistas guatemaltecos, expresando su confianza en que alcanzarán el éxito en el futuro.

"Mi más sincero agradecimiento a cada uno de los jugadores que tuve el privilegio de entrenar, desarrollar y dirigir en todas las categorías donde estuve. Estoy seguro que la dedicación, entrega y profesionalismo con la que llevan a cabo cada entrenamiento y cada partido, lograrán que para Guatemala tarde o temprano el balón ruede a su favor en los momentos determinantes", escribió el entrenador.

Cabrera también agradeció a Eugenio Villazón por invitarlo a formar parte del proyecto, así como presidente de la Fedefut.

"Fue un orgullo representarlos"

El entrenador mexicano cerró su mensaje expresando su gratitud hacia Guatemala y su gente. Marvin Gabriel Cabrera Ibarra, exfutbolista y entrenador profesional, manifestó que fue un honor portar el escudo nacional durante su tiempo en el país.

"Gracias a este hermoso país y a su gente por hacerme sentir como en casa durante este tiempo, fue un orgullo representarlos y portar su escudo. Guatemala tu nombre inmortal", finalizó Cabrera en su emotivo mensaje de despedida.