Christian García, de tiro con arco, logra el segundo oro de Guatemala en los Panamericanos Junior

La jornada de este martes en Asunción, Paraguay, fue de éxito, ya que, además del oro de García, también se festejó la plata por equipos en arco recurvo masculino y otra en esgrima, conseguida por Cristian Porras.

García se enfrentó al colombiano Andrés Hernández en la final de arco recurvo individual, en las instalaciones del Nacional de Tiro con Arco en Asunción, en un duelo que ganó 6-4.

Para García fue su segunda medalla en los Panamericanos de Asunción, ya que horas antes disputó junto a Pablo Ian Allen la final por equipos frente a los brasileños Leonardo Da Silva y Miguel Pereira, quienes se quedaron con el oro al imponerse 6-0, mientras que los guatemaltecos obtuvieron la plata.

A primera hora, el también nacional Esteban Tillit se enfrentó a Neilson Zachary, de Estados Unidos, por la medalla de bronce en el arco compuesto individual masculino, pero cayó 131-144.

El oro de García es el segundo para Guatemala en los Juegos de Asunción, después de que el domingo Emily Padilla, de la modalidad de skeet (tiro con armas de caza), lograra la primera presea para el país.

"Estoy muy feliz", expresó Christian visiblemente emocionado. "Me cuesta expresarlo, pero fue muy muy difícil, cuando tiré la última flecha lo sentí tan complicado, pero funcionó: Guate somos de oro", compartió el tirador.

Plata en esgrima

La jornada también estuvo marcada por la actuación del guatemalteco Cristian Porras en la categoría de florete masculino, donde obtuvo la medalla de plata en los combates que tienen lugar en la Arenita SND Final.

Porras enfrentó en el duelo por la medalla al peruano Renzo Fukuda Furukawa. El guatemalteco tomó la iniciativa en los primeros minutos y conectó el primer punto del combate, pero el peruano reaccionó y dominó.

Al final, Fukuda se quedó con el oro al imponerse 15-6. El primer periodo terminó 7-2 y el segundo 8-4, con lo que celebró con la bandera peruana la victoria en los Juegos Panamericanos Junior 2025.