Cristina Castellanos se cuelga la plata en vela en los Juegos Panamericanos Junior

La vela guatemalteca volvió a brillar en aguas internacionales gracias a Cristina Castellanos, quien se adjudicó la medalla de plata en la categoría ILCA 6 durante los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025. La competencia se desarrolló en Playa San José, en la ciudad de Encarnación, donde la guatemalteca mostró constancia y temple para meterse en el podio.

Luego de cinco regatas intensas, Castellanos sumó un total de 20 puntos, resultado que le permitió finalizar en la segunda posición general. La guatemalteca mantuvo un rendimiento sólido en cada salida, navegando con inteligencia y adaptándose a las condiciones cambiantes del viento.

El podio se definió en la última jornada, donde Cristina necesitaba asegurar un buen cierre para confirmar su lugar entre las mejores. Pese a la presión de sus rivales, logró mantener la calma y defender con éxito la posición que la llevó a la medalla de plata.

Con este logro, Castellanos confirma el buen momento de la navegación guatemalteca, disciplina que sigue sumando resultados importantes en eventos internacionales. Su actuación se suma a los hitos recientes que colocan a Guatemala como un país competitivo en deportes acuáticos.

El escenario en Encarnación ofreció un marco ideal para la prueba, con el clima y la intensidad del viento siendo factores determinantes en el desempeño de las regatistas. Cristina supo leer bien las condiciones, lo que fue clave para asegurar un lugar en el podio.

La competencia en ILCA 6 contó con participantes de distintos países del continente, lo que hizo más meritoria la actuación de la guatemalteca. Castellanos se mantuvo dentro de los primeros lugares en cada regata, mostrando consistencia y preparación física y mental.

Este resultado no solo representa una medalla más para la delegación guatemalteca en Asunción 2025, sino también una motivación para las futuras generaciones de navegantes.

Con la medalla colgada en su cuello, Castellanos se convierte en una de las figuras guatemaltecas más destacadas de los Juegos Panamericanos Junior, dejando huella en una disciplina exigente y llena de desafíos.