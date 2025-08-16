Erick Barrondo conquista el oro en Bahamas y Guatemala suma su quinto título consecutivo en marcha

El atletismo guatemalteco volvió a tener un motivo de orgullo internacional tras la actuación de Erick Barrondo en el Campeonato Norteamericano, Centroamericano y del Caribe de Atletismo 2025, disputado en Bahamas. El marchista nacional se quedó con la medalla de oro en la distancia de 20,000 metros marcha, consolidando su nombre entre los mejores de la región.

La prueba fue exigente de principio a fin y reunió a atletas de gran nivel. Barrondo mostró temple y experiencia en cada vuelta del circuito, administrando su ritmo con inteligencia para mantenerse en la pelea por los primeros lugares. Desde los primeros kilómetros se mantuvo en el grupo de punta, marcando la pauta de lo que sería una competencia cerrada.

El guatemalteco detuvo el cronómetro en 1:28:54.12, un registro suficiente para subir a lo más alto del podio. Apenas un segundo más tarde llegó el chapin José Ortiz, quien finalizó con 1:28:55.32, reflejando lo ajustada que fue la lucha por el primer lugar. La diferencia mínima entre ambos confirma que el desenlace se resolvió en los últimos metros.

Este resultado tiene un valor especial, ya que Guatemala alcanzó su quinta medalla de oro consecutiva en esta prueba dentro del campeonato regional. La racha dorada reafirma el dominio nacional en la marcha y coloca al país en un sitio privilegiado dentro de la disciplina.

La jornada también tuvo como protagonista a Mirna Ortiz, quien compitió en la misma distancia en la rama femenina. Ortiz finalizó la prueba con un tiempo de 1:37:52.58, resultado que le permitió colgarse la medalla de plata y aportar otra presea importante para la delegación nacional.

La actuación de Ortiz demostró, una vez más, el nivel competitivo de Guatemala en la marcha femenina, donde sigue siendo referente a nivel internacional. Su presencia en el podio refuerza la posición del país en esta especialidad y suma una motivación adicional para lo que resta del calendario competitivo.

El dominio guatemalteco en esta disciplina no es un hecho aislado. A lo largo de los últimos años, los marchistas nacionales han acumulado una serie de logros que respaldan su protagonismo, tanto en campeonatos regionales como en justas mundiales. Esta continuidad ha permitido construir una identidad deportiva ligada a la marcha.

El doble podio obtenido en Bahamas fortalece la confianza de los atletas rumbo a próximos compromisos internacionales. Tanto Barrondo como Ortiz continúan siendo piezas fundamentales en la proyección de Guatemala hacia eventos de mayor exigencia, donde buscarán mantener la regularidad y elevar el prestigio del país.