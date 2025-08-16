Gaby Martínez conquista el bronce en los Juegos Mundiales de Chengdú

La raquetbolista guatemalteca Gaby Martínez volvió a poner en alto el nombre del país al conquistar la medalla de bronce en los Juegos Mundiales que se disputan en Chengdu, China. La atleta nacional aseguró su lugar en el podio tras la ausencia de la boliviana Stefanny Barrios, quien no pudo presentarse al duelo por lesión.

Con este resultado, Martínez suma su segunda presea en la historia de la competencia mundialista. En la edición anterior, celebrada en Birmingham en 2022, ya había alcanzado la medalla de plata, consolidándose como una de las figuras más destacadas del ráquetbol femenino a nivel internacional.

El camino de la guatemalteca en Chengdu no fue sencillo. A lo largo del torneo mostró carácter y determinación frente a rivales de gran nivel. Aunque quedó al margen de la final, su desempeño le permitió disputar el juego por el tercer lugar, donde finalmente la situación se definió por la baja médica de Barrios.

La noticia fue confirmada en la programación oficial del evento, donde se notificó que la boliviana no podía continuar por problemas físicos. De esta forma, Martínez aseguró el bronce y sumó una nueva página a su historial deportivo.

La guatemalteca, de 26 años, ha sido una de las principales exponentes del ráquetbol nacional en la última década. Su capacidad para mantenerse competitiva en el plano internacional le ha permitido consolidarse como referente en un deporte que, aunque con menor exposición mediática, ha brindado importantes triunfos a Guatemala.

La presea lograda en Chengdu se une a un palmarés que incluye títulos panamericanos, centroamericanos y del mundo, confirmando la vigencia de Martínez como una de las mejores raquetbolistas de la región. Además, representa una motivación adicional en su preparación rumbo a futuros compromisos internacionales.

Edwin Galicia se quedó con el cuarto puesto

En la rama masculina, Edwin Galicia también brindó un espectáculo de alto nivel en la disputa por el tercer lugar. El guatemalteco se enfrentó al mexicano Eduardo Portillo en un duelo que se definió en cinco intensos sets, con parciales de 17-19, 9-11, 12-10, 11-8 y 9-11.

A pesar del esfuerzo mostrado en cada jugada, Galicia se quedó con la cuarta posición del torneo. El guatemalteco luchó hasta el último punto y obligó a su rival a exigirse al máximo, dejando una actuación que recibió reconocimiento por la garra y el nivel demostrado en la cancha.

La participación de Martínez y Galicia en Chengdu reafirma el protagonismo del ráquetbol guatemalteco en el ámbito internacional. Con medalla y destacadas actuaciones, Guatemala continúa dejando huella en el escenario deportivo mundial.